« Oscar »-2018: qui a gagné et pourquoi

Guillermo del Toro avec des acteurs et des membres de l’équipe de tournage du film « la Forme de l’eau »

© Chris Pizzello/Invision/AP

Dans la nuit du 5 mars enfin terminé la saison: à Los Angeles, a remis les récompenses de l’académie Américaine. Une grande partie des lauréats a été connu à l’avance: facile a deviner qui remportera la statuette dans toutes les catégories, et de capturer le quatuor МакДорман — Олдмэн — Jenny — Rockwell, qui a reçu le « Oscars« , a été nommé bookmakers fortement à l’avance. Mais dans d’autres catégories, tout de même, il restait un peu de l’intrigue. Le résultat de la résolution de ces intrigues à la fin de la cérémonie vous permet de faire des indications sur l’avenir de l’américain (et pas seulement) de l’industrie cinématographique.

Meilleur film étranger — « une femme Fantastique », et non « l’Aversion »

Déployer

Sebastian Lelio

© Chris Pizzello/Invision/AP

Sebastian Lelio

© Chris Pizzello/Invision/AP

Le plus troublant pour неамекариканцев la catégorie est déjà la deuxième fois laissé sans récompense l’image d’Andreï Zviaguintsev, reconnu à l’étranger russe réalisateur. Au lieu de lui des académiciens choisi « Fantastique femme », chilienne est un drame au sujet des troubles dans la vie транссексуалки. Cette image est la première fois montré en политизированном dans le monde du film de Berlin.

Interview

Andreï Zviaguintsev: pas de couronne, le travail quotidien

Aller dans la section de l’Entrevue

Cependant, le « Dégoût » et n’a pas été le principal favori dans cette catégorie, dans laquelle, d’ailleurs, les membres de l’académie votent très réticents. Alexander Роднянский, le producteur de toutes les dernières photos de Zviaguintsev, racontait que кинодеятели le plus souvent peu regardent des films nominés et préfèrent donc s’abstenir de voter dans cette catégorie. La partie de académiciens, qui a étudié les oeuvres présentées, « une femme Fantastique » intéresse plus: c’est imparfaite, mais audacieuse de l’œuvre, провозглашающее l’égalité des personnes de tout genre et de l’orientation. C’est cette idée humaniste le plus occupé des cinéastes en 2017. Cela est devenu évident, et autres, nomination.

Meilleur film — « la Forme de l’eau », et non « les Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri »

D’une part, il semble maintenant que la victoire du film de Guillermo del Toro tout et allait. Il existe traditionnels « marqueurs » pour l’analyse de la prime de la saison, et il est déjà à la fin de la cérémonie, il était clair que les « Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri » ne peuvent se saisir en chef de la « Oscar »: à en juger par les statistiques, c’est le film doit d’abord recevoir une statuette ou de la mise en scène, soit pour le scénario, soit pour un montage dans toutes ces catégories ont gagné les autres nominés.

Déployer

L’image du film « la Forme de l’eau »

© filmpro.ru

L’image du film « la Forme de l’eau »

© filmpro.ru

De l’autre, jusqu’à ce que Trois d’un panneau » ont gagné le BAFTA britannique et ont reçu la récompense de sa guilde. Une grande partie des membres de cette guilde est de l’académie Américaine. Et comme les résultats de la « Oscar » est en fait les résultats d’une espèce de sondage reconnu du monde des cinéastes, il serait possible de tirer une conclusion sur l’ensemble de l’académie par son sous-groupe.

Avis d’expert

Auteur: Alexis FILIPPOV

Filippov

Alexis

Le monstre, je t’aime: le film « la Forme de l’eau » de Guillermo del Toro

Aller à la section des Opinions

Il s’est avéré qu’on ne peut pas, et c’est effectivement très important. Avant le film academy, auparavant, se trouvait déjà ce genre de choix entre la fantasy, ayant médiation de la relation à la modernité, et остросоциальной réaliste de la peinture. Par exemple, en 2010, quand les plus grands films ont été innovant blockbuster « Avatar » de James Cameron et la le drame de guerre « the Hurt locker » de Kathryn Bigelow, l’ancienne femme de Cameron. Cette année, comme on le sait, la statuette a reçu le savoir « the Hurt locker », mais depuis, apparemment, les circonstances ont changé.

« La forme de l’eau » est tout à fait политизированное polygonal псевдоисторическое de fantasie. Rappel, l’intrigue de la muette femme de ménage secret gouvernemental de la trémie rencontre dans ce bunker sans créature, l’être-полуамфибию, dans laquelle peu à peu amoureux. Il lui permet d’échapper à la protection de gestionnaire de la trémie, souligné négative blanc pre de famille (Michael Shannon). Le bilan du développement de cette histoire tout comme dans la chanson de Vasi Обломова: « Tous les amoureux ensemble, toutes les mauvaises péri ».

Voir aussi







« Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri »: un film peut obtenir le « Oscar »



Laissez-les dans l’image de beaucoup de stylisation sous l’ère (l’action se déroule au début des années 60, durant la guerre froide), que de la fiction, mais de plus il est évident que c’est un film sur la journée d’aujourd’hui, que c’est un rêve irréalisable sujet un avenir dans lequel tous sont égaux, et nul n’échappe à l’offensé, où les amoureux de n’importe quelle orientation et de la même espèce peuvent être ensemble, malgré tous les obstacles, et que les guides des libertés civiles simplement de disparaître, comme la branche d’un blocage du développement de l’humanité.

Mais dans les « Trois panneaux d’affichage comportera », ambiguë dans le moral le plan de l’image, le réalisateur et scénariste Martin Макдона ne se laisse pas catégoriques un tapis de conclusions et de l’est de la position de chacun des personnages, que ce soit tuée par le chagrin de la mère, couchée, mais skurĝo le shérif, ou même расистски configuré et enclin à la violence adjoint de ce même shérif. Mais dans un monde où enfin gagne universelle непререкаемая l’idée de l’égalité raciale et d’autres de la diversité, ces libertés sont inacceptables.

En outre, les académiciens sont généralement plus prévisibles et просчитываемы. Cela signifie que le « Oscar » définitivement поскучнел, comme la cérémonie, ainsi que de ses résultats. Le modèle mathématique que pour la publication THR a construit un analyste Ben Зозмер, qui a travaillé pour de football américain de l’équipe des Dodgers de Los Angeles, отгадала les résultats de toutes les principales nominations, et ce notamment. Maintenant, comme il s’est avéré, et au cinéma on peut appliquer des méthodes utilisables pour l’analyse des événements sportifs, que, bien sûr, on parle beaucoup de l’actuel état déplorable de ce même cinéma.

Meilleur film documentaire — « Icare », et non « les Personnes du village »

Le résultat de ce traditionnellement, sans intérêt pour le grand public de la catégorie tout de même assez important sur le plan politique. Les principaux concurrents à l’american film-enquête « Icare » sur la russie pour la drogue et l’image de la « Personne du village » par Agnès Варды, le réalisateur vétéran (elle est devenue célèbre encore dans les années 60, au temps de la française de la nouvelle vague). La première de « Personnes des villages » a eu lieu hors compétition au Festival de cannes.

Déployer

Les producteurs de Jim Schwartz, Dan Kogan, David Фиалков et le réalisateur Bryan Fogel

© Chris Pizzello/Invision/AP

Les producteurs de Jim Schwartz, Dan Kogan, David Фиалков et le réalisateur Bryan Fogel

© Chris Pizzello/Invision/AP

Mais vaincu finalement c’est « Icare », marquant le triomphe de l’стримингового du service Netflix sur lequel ce film est sorti, et la политизированность de la conjoncture américaine. Réalisateur du film, Brian Vogel, désireux d’explorer l’effet des stéroïdes sur votre corps, il est approché avec Grégoire Родченковым, le chef de Moscou antidopage de laboratoire.

Voir aussi







Le film documentaire « Icare » sur le dopage dans le sport russe a reçu le « Oscar »



Toute cette politique de l’idée doit avoir peu de relation au public le cinéma, et il s’avère au contraire. Entre prises avec l’appareil photo le témoignage Родченкова est le plus important pour документалистики de la nouvelle et très frais peinture honoré par le réalisateur. D’ailleurs, 89 ans Varde cette année, a déjà émis un « Oscar », il est vrai, n’est pas spécifique d’un film, et sur l’ensemble des réalisations, le soi-disant honoraire « Oscar » pour sa contribution au cinéma. Les académiciens ont décidé que les deux statuettes en un an — c’est exagéré.

Le meilleur de l’opérateur Roger Deakins (« Blade runner 2049 »), et non Rachel Morrison (« la Ferme « Мадбаунд »)

Déployer

Roger Deakins

© Chris Pizzello/Invision/AP

Roger Deakins

© Chris Pizzello/Invision/AP

A 68 ans, Deakins, en gros déjà un grand opérateur américain (qu’il filmait, par exemple, « the shawshank redemption », « Barton Fink » et « Fargo »), cette année, nominé est déjà quatorzième fois, et a remporté pour la première fois (c’est la même chose pour lui c’était une honte de les treize cérémonies, sans doute). Bien sûr, très bien, qu’avec cette universelle de l’injustice enfin fini.

Voir aussi







Безликое bien, харизматичное le mal: les créateurs des « black Panthers » déréglé avec des héros



Cependant, en 2018 dans cette catégorie de produit et un autre précédent: pour la première fois dans l’histoire de la « Oscar » a été nominée pour la femme. 39 ans, Rachel Morrison ne peut pas encore se vanter de la même géant le record de la piste que Deakins, deux de ses principales réalisations est de la « Ferme « Мадбаунд », historique антирасистская drame de Netflix, et супергеройский film Marvel « panthère Noire », très bien composé au box-office.

Mais d’autres académiciens les opérateurs ont décidé, apparemment, que Morrison est encore à venir, et reçu la statuette Дикинсу. Sort, des académiciens, qui sont, dans leur majorité, les personnes âgées de riches hommes blancs, en dépit de continuer à récompenser les blancs des hommes plus âgés, et non pas, par exemple, des jeunes et des femmes de talent.

Meilleur réalisateur Guillermo del Toro, et ne Greta Гервиг

Déployer

Guillermo del Toro

© Jordan Strauss/Invision/AP

Guillermo del Toro

© Jordan Strauss/Invision/AP

Un cas similaire s’est produit et dans la journée, la nomination, traditionnellement, l’une des plus prestigieuses. L’actrice Greta Гервиг (« Chérie Francis »), débutante dans la mise en scène, en 2017 a décidé de retirer de votre scénario de film indépendant, « Lady Bird », douce et délicate de l’image de la jeunesse et de la maturation américaine d’écolière (son rôle chanté Saoirse Ronan). Le film a été bien accueilli sur ce qui est important pour Hollywood festival du film de Toronto, et donc elle a pntr dans la catégorie « Oscar ».

Voir aussi







Роднянский: del Toro incarne le destin d’accueil rêve hollywoodien



Mais dans cette catégorie étaient implacables « оскаровские présages », sur laquelle on peut prédire un gagnant à l’avance. Guillermo del Toro, l’un des principaux hollywood conteurs (« le Labyrinthe de Pan »), toute la saison rassemblait toutes les récompenses qu’il le pouvait, y compris la prime de la Guilde des réalisateurs AMÉRICAINS, et donc, les académiciens ne pouvait pas contourner son attention et, en conséquence, n’ont pas soutenu la statuette Гервиг. Par conséquent, феминистический discours, prend de l’ampleur à Hollywood ces dernières années, s’est avéré de plus en plus faibles, de vivaces habitudes universitaires.

Egor Беликов