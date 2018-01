« La Forme de l’eau », « Lady Bird », « 3 Billboards : les panneaux de la vengeance », « Phantom Thread » : ces films font figure de favoris aux Oscars, revenant régulièrement dans les nominations dévoilées ce mardi, en vue de la cérémonie du 4 mars.

"La Forme de l'eau", "Dunkerque", "3 Billboards : les panneaux de la vengeance", "Phantom Thread" : ces films font la course en tête pour la plus haute récompense du cinéma américain, les Oscars, dont la cérémonie de remise se tiendra le 4 mars à Los Angeles.

"La Forme de l'eau", une romance du mexicain Guillermo del Toro cumule 13 nominations, selon les annonces faites par l'Académie mardi 23 janvier, suivi par "Dunkerque", drame sur la Seconde Guerre mondiale signé Christopher Nolan, qui concourt dans huit catégories. Enfin, "3 Billboards : les panneaux de la vengeance" de Martin McDonagh peut espérer décrocher jusqu'à 7 récompenses.

Des premières récompenses ont déjà été remises à Hollywood, et fournissent un baromètre assez fiable pour désigner les favoris : le film signé del Toro a reçu le principal prix du syndicat des producteurs d'Hollywood, un bon indicateur du lauréat de l'Oscar du meilleur film. Le long-métrage de Martin McDonagh a quant à lui triomphé aux prix du syndicat des acteurs d'Hollywood (SAG).

Voici les nominés des principales catégories :

Meilleur film : "Call me by your name", "Les Heures sombres", "Dunkerque", "Get out", Lady Bird", "Phantom Thread", "Pentagon Papers", "La Forme de l'eau", "3 Billboards : les panneaux de la vengeance"

Meilleure réalisation : Guillermo del Toro, "La Forme de l'eau" ; Christopher Nolan, "Dunkerque" ; Jordan Peele, "Get Out" ; Greta Gerwig, "Lady Bird" ; Paul Thomas Anderson, "Phantom Thread"

Meilleure actrice : Sally Hawkins, "La Forme de l'eau" ; Frances McDormand, "3 Billboards : les panneaux de la vengeance" ; Margot Robbie, "Moi, Toyna" ; Saoirse Ronan, "Lady Bird" ; Meryl Streep, "Pentagon Papers"

Meilleur acteur : Timothée Chalamet, "Call Me by Your Name" ; Daniel Day-Lewis, "Phantom Thread" ; Gary Oldman, "Les Heures sombres" ; Daniel Kaluuya, "Get Out" ; Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq."

Meilleur film étranger : "The Square" (Suède) ; "Une Femme fantastique" (Chili) ; "Corps et âme" (Hongrie) ; "Faute d'amour" (Russie) ; "L'Insulte" (Liban)

Meilleur film d'animation : "Baby Boss" de Tom McGrath, "Parvana" de Nora Twomey et Anthony Leo, "Coco" de Lee Unkrich et Adrian Molina, "Ferdinand" de Carlos Saldanha, "La Passion Van Gogh" de Dorota Kobiela et Hugh Welchman

Quelques Français nommés aux #Oscars2018 : Agnès Varda (documentaire, Visages Villages, Alexandre Desplats (musique, La Forme de l’eau), Emilie Georges (productrice, Call Me By Your Name).

