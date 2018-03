NEW-YORK, le 5 mars. /TASS/. Le film est réalisé par Jordan Scie « Loin » (Get Out), a reçu le prix « Oscar » dans la catégorie « Meilleur scénario original ». A été annoncé au cours de la 90-ème cérémonie de remise de prix de l’American academy of motion picture arts, qui se tient lundi à Los Angeles (Californie). La diffusion en direct conduit diffuseur ABC.

La bande de « Loin » – le premier directeur de travail de la Scie. C’est un thriller sur la façon dont un jeune noir le gars arrive sur un week-end au manoir de parents riches son blanc de son amie. Les rôles principaux dans le film interprété Daniel Калуя et Allison Williams.

Dans la catégorie « Meilleur scénario original », ont également été présentés des « Trois d’un panneau sur la frontière Эббинга, Missouri » (Three panneaux-réclame Outside Ebbing, Missouri) réalisé par Martin Макдоны, « l’Amour – maladie » (The Big Sick) de Michael Шоуолтера, « la Forme de l’eau » (The Shape of Water), Guillermo del Toro, « Lady Bird » (Lady Bird) Greta Гервиг.

Dans la catégorie « Meilleur scénario adapté » la victoire était remportée par l’image de l’italien Luc Гуаданьино « Appelez-moi son nom » (Call Me by Your Name). Avec elle rivalisait avec la bande de la « Ferme « Мадбаунд » (Mudbound) Di Riis, « le Mont-créateur » (The Disaster Artist) de James Franco, « le Grand jeu » (Molly’s Game) Aaron Соркина et Logan (Logan) de James Мэнголда.