« Oser l’émerveillement »: comment analyser le discours du roi Philippe?

« Oser voir les choses avec un autre regard (…) un regard qui s’émerveille », a déclaré le roi Philippe ce dimanche lors de son discours de Noël. Comme chaque année, le Roi fait passer un message aux Belges à l’occasion des fêtes. Comment l’analyser?

Le Roi insiste particulièrement sur une idée: « l’émerveillement ». Le terme revient sept fois dans son discours. Il nous invite à nous émerveiller de la nature, de la beauté de la vie, du quotidien. Et ce, dit-il, « malgré les difficultés personnelles que nous rencontrons, malgré l’insécurité dans le monde et les menaces qui pèsent sur les grands équilibres mondiaux ». Selon le roi Philippe, la Belgique va bien et il faut positiver.

Un message politique?

De cette manière, on lit entre les lignes un message politique. Malgré les tensions, les menaces et l’insécurité, etc. tout ne va pas si mal en Belgique. Pour le Roi, notre bien commun est le fruit une longue histoire de solidarité et de compromis. C’est une façon de mettre en garde contre les extrémismes et les séparatismes qui touchent bon nombre de pays européens aujourd’hui, notamment l’Espagne. Peut-être, d’ailleurs, qu’il regarde la Catalogne et qu’il se dit que son homologue espagnol doit être un peu moins à l’aise que lui.

Il veut faire de son discours un message d’espoir et se base sur des rencontres faites dans tout le pays. « Il y aussi ces jeunes d’origine immigrée que la Reine et moi avons rencontrés récemment à Vilvorde », déclare-t-il notamment. De cette manière, il montre aussi qu’il n’est pas déconnecté de la réalité.

Notons également le retour à une position assise. Il y a cinq ans, le roi Philippe avait innové en se mettant debout. Aujourd’hui, on nous dit qu’il avait juste envie de changer en se mettant assis.

Le texte du discours royal

