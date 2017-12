Où la fête du nouvel an en sacrifice de football

Les Fans De Stoke City

© EPA/NICK WILKINSON

Lorsque l’ensemble du football européen est envoyé sur les vacances de noël, dans le championnat d’Angleterre vient le plus chaud il est temps: de la commande par semaine passent par trois matches, et dans le calendrier, il y jeux le 26 décembre et le 1er janvier. TASS raconte d’où vient la tradition de matchs à Boxing Day (lendemain de noël) et comment les joueurs réagissent à la nécessité de sortir sur le terrain, au premier jour de la nouvelle année.

Cadeau pour les travailleurs

Dans l’usage des fans convenu d’appeler le Boxing Day tout le jeu de la semaine. En fait, c’est seulement un jour, le 26 décembre, après le Noël catholique. C’est le Jour des cadeaux. Il ya beaucoup d’options, pourquoi en anglais, l’accent dans le nom du Boxing Day est faite sur la boîte, et non pas sur leurs cadeaux. Il y a une version que dans la nuit du 25 au 26 décembre, les riches laissé les eglises de coffrets cadeaux ou de nourriture. Il existe aussi une légende, que, dans les grandes et les familles pauvres ont été contraints de se contenter des boîtes vides sous l’arbre de noël, des cadeaux tout simplement pas d’argent. Quoi qu’il en soit, à ce jour, les aristocrates ont esclaves du travail. Celles-ci pourraient ne pas seulement rester avec la famille, mais aller à un match de votre équipe préférée.

Voir aussi

Les MÉDIAS: « Liverpool » est proche de l’achat d’un footballeur de l’équipe nationale des pays-bas de van Dyck €79 millions

Les trois buts de Kane aidé « Тоттенхэму » smash « Burnley » dans le championnat d’Angleterre

Arsenal et Liverpool ont fait match nul dans un match du championnat d’Angleterre de football

L’équipe nationale d’Angleterre sera basée à saint-Pétersbourg lors de la coupe du monde 2018 de football

En Angleterre, le 26 décembre jouent déjà un demi-siècle, en 1860, dans le derby convergé « Sheffield » et « Hallam ». La longue période de temps de l’équipe est généralement joué deux jours consécutifs, et les 25 et 26 décembre, mais dans les années 50 du siècle dernier ont décidé de limiter les matches directement dans le Boxing Day.

Noël le de football en Angleterre, c’est toujours une ambiance particulière. L’atmosphère familiale de la fête est transférée sur les stades: dans les tribunes beaucoup de chocolat, les fans viennent dans les bonnets rouges, et les footballeurs en матчевых программках agissent dans l’image de Santa Claus. En outre, les rédacteurs de l’agenda pour essayer de ce jour voisines de la commande, ainsi que le transport fonctionne très abrégée mode.

Les Présages Boxing Day

Parfois, l’excitation autour de Boxing Day, même surévalué, et les résultats des matchs donnent trop d’importance. Quelqu’un a inventé le нежизнеспособную un signe que noël champion » au final, gagne la premier league. C’est, bien sûr, de l’exagération. Pas si longtemps, en vertu de la Nouvelle année, brillent de Liverpool et d’Arsenal ou même « Sunderland » Newcastle », mais à titre tout ils ne sont pas arrivés.

Voir aussi







Les plus mémorables de la victoire clubs russes au-dessus anglaises



Une autre tradition fonctionne beaucoup plus correctement. À mener dans le Boxing Day — signifie de devenir un champion. Au cours des dernières années, seulement un « Liverpool », à la première la première place (saison 2013/14). Tous les autres, y compris sensationnel « Lester » dans l’avant-dernière année, de conserver une ambiance festive et en mai. Et personne n’a fait aucun doute que cette année, la tradition se déclenche. Un peu plus que Manchester City a 13 ochkovyj détachement, et il n’y a aucune condition préalable, que la machine de Josep Guardiola сбавит course.

Il est évident que l’essentiel pendant le Boxing Day sont de deux facteurs: la préparation physique de l’équipe et de la longueur de banc. Il est arrivé que des entraîneurs utilisé pour la semaine jusqu’à 20 joueurs, car seule une grande échelle de la rotation de la composition permettait de résister à un tel rythme.

« Les joueurs sont aussi des gens »

Au cours des 25 dernières années, lorsque les compositions clubs anglais se sont remplis les légions, il avait beaucoup de joueurs qui sont ouvertement prononcés contre du marathon de noël. « Je n’aimais pas aller sur le terrain, quand tout autour apprécié les vacances. Envie de passer ces jours-ci dans le cercle de la famille. Boxing Day est un vrai régal pour les fans, mais personne ne pense sur les joueurs », disait en son temps le milieu de terrain d’Arsenal et de l’équipe de France Robert Pires. La vérité est, quand a traversé en espagnol de Villarreal ».

Je pleurerais, si annulé Boxing Day. C’est la partie en anglais de la tradition et du football anglais

Arsène Wenger

entraîneur londonien d’Arsenal

Pour les russes, le légionnaire de noël marathon quelque chose de moins inhabituel. André Канчельскис, qui a eu le temps de jouer avec les deux manchester club, racontait que dans la première saison en Angleterre, il était très difficile, car au lieu de profiter de la fête avec la famille dans la nuit du nouvel an, il devait être avec l’équipe à l’hôtel. Et puis d’habitude.

Le thème de l’annulation des matchs dans le Boxing Day se lève en Angleterre chaque année. Les fans veulent naturellement à marcher sur le football en vacances, mais même parmi eux, se trouvent les partisans de la plus populaire à l’argument « les joueurs sont aussi des personnes, on ne peut pas les priver de leurs vacances ». Toutefois, la vérité reste pour les vrais amateurs du nouvel an du football britannique. Comment depuis plus de 20 ans dans le chapitre « l’Arsenal » est devenu Arsène Wenger. « Je pleurerais, si annulé Boxing Day. C’est la partie en anglais de la tradition et du football anglais. Tout le monde ne fonctionne pas pour Noël, et tout le monde regarde le championnat d’Angleterre. Je veux qu’il en soit ainsi, et plus tard, Wenger pourrait bien devenir l’ambassadeur de Boxing Day.

Oleg Koshelev