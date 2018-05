Ouchakov a déclaré que la RUSSIE travaille avec l’Iran sur la préservation de son engagement nucléaire transaction

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. La russie travaille avec l’Iran, il faisait des gestes imprudents et soutiendrait nucléaire de la transaction. À propos de cette pourvoi de l’assistant du président Iouri Ouchakov a déclaré aux journalistes.

Voir aussi







« La représentation diplomatique du spectacle: le plus dangereux de sortie des états-UNIS de l’accord nucléaire avec l’Iran



« Le président de la RÉPUBLIQUE Hassan Роухани a fait une déclaration à ce qu’ils gardent leur participation. Nous sommes très à l’espérons, honnêtement, nous travaillons avec l’Iran en faveur de veiller à ce qu’ils ne sortaient pas [de la transaction – env.TASS], n’ont pas fait de pas précipités dans ce domaine », – a déclaré Ouchakov.

Ouchakov a également appelé la sortie des états-UNIS de l’accord sur l’Iran prcipit solution. À son avis, vous devez enregistrer la clé de la stabilité dans le monde de l’arrangement.

« Nous à tous les niveaux soulignons la nécessité de préserver cet arrangement, car elle est la clé pour assurer non seulement la stabilité régionale, mais l’ensemble de la stabilité dans le monde et elle est extraordinaire, c’est important du point de vue du régime de non-prolifération des armes nucléaires, a déclaré Ouchakov a déclaré aux journalistes. – Nous croyons que la décision de l’administration [de la maison Blanche] prcipit et erroné et nous faisons tous les efforts pour que cet accord ne libéraux pour qu’elle persista et a travaillé dessus ».

Pourvoi de l’assistant du président a noté que dans cette affaire « comme vous le savez, [pays] ne sont pas unis dans une telle approche ». Il a dit que le thème a été négocié par le président Vladimir Poutine avec la chancelière de la RFA Angela Merkel lors d’une conversation téléphonique, le 11 mai.

Porte-parole du Kremlin a ajouté que la veille de cette même question a été discutée avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. « Les positions sont presque identiques à ce compte, il suffit aussi de façon symptomatique. – il commenté. – Les contacts avec le premier ministre d’Israël, le 9 mai porté un caractère légèrement différent sur ce compte ».

Ouchakov a rappelé qu’Israël a soutenu unilatéral de sortie des états-UNIS du nucléaire de la transaction. Le reste de l’état, une telle solution n’est pas soutenu.