Paliseul a rendu hommage à deux « héros oubliés »

En cette année de commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, on rend hommage à tous ces « héros oubliés » enterrés anonymement dans tous les cimetières de Belgique. C’est un projet fédéral piloté par le War Heritage Institute.

Et ce mardi 15 mai, c’est Paliseul qui a été la première commune luxembourgeoise à rendre hommage à « deux héros oubliés » du cimetière communal. Le Gouverneur, Olivier Schmitz s’associe à cette campagne d’hommage et souhaite que d’autres communes entament aussi cette démarche. Le reportage de Philippe Herman…