Palma de Majorque: une invasion de méduses empêche la baignade

Les autorités de Palma de Majorque ont confirmé mardi 22 mai que plusieurs méduses toxiques avaient été apercçues sur la plage de Molinar où les drapeaux rouges interdisant la baignade ont été levés.

L’augmentation de la température de l’eau favorise et accélère la reproduction des méduses. Un autre élément favorable, est celui de l’acidification des océans que fragilise les squelettes et carapaces, ce qui rend plus digestes les mollusques et crustacés qui nourrissent les méduses.

Ces méduses, très dangereuses pour l’homme, se trouvent aussi très fréquemment sur les plages de la Costa Blanca, dans l’est de l’Espagne, obligeant les autorités locales, là-aussi, à brandir des drapeaux rouges et à interdire la baignade.