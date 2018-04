ХМЕЙМИМ /Syrie/ le 8 avril. /TASS/. Festif et procession à l’occasion de Pâques est passé sur la base aérienne Хмеймим en Syrie. L’officiant a passé l’assistant du commandant de groupement de troupes des forces Armées de Russie en république arabe sur le travail avec les fidèles, le prêtre Vitali.

« Pour nous, c’est une fête joyeuse, et ici, en Syrie, il sent vraiment un problème. Les soldats de très pieusement et богобоязненно sont, se préparent à cette fête. Toute la semaine Sainte allaient de culte consacrés à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, et de nombreux soldats de confession et de la communion », – a dit le prêtre.

Dans la célébration a pris part spécialement arrivé à la base aérienne orthodoxe le chœur Заиконоспасского du monastère « Благозвонница » de Moscou. À minuit, a eu lieu une procession autour de l’enquête de terrain du temple, le prophète de Dieu d’Élie. Y ont participé les soldats, sans état d’alerte.