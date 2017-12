Paris: cette photo choque et fait réagir les internautes

Cette photo prise à Paris, le 20 décembre dernier, pourrait prêter au sourire. On y voit des adolescents qui se font photographier dans des sèches-linge d’une laverie automatique.

Pourtant celle-ci, met en lumière un vrai problème, celui des réfugiés mineurs non accompagnés qui sont livrés à eux-même dans les rues de la Capitale française.

C’est sur le compte de Spy-de-paris qu’est apparu ce cliché original et choquant à la fois.

#paris #homeless #homelessperson #france #streetchildren #migrants #SDF #refugies Les enfants des rues à Barbès. The street children of La Goutte d’Or these isolated migrants seek a little rest and warmth in a laundrette. Paris 18e – France 20/12/17 pic.twitter.com/TEMNxGSCM6

— spy-de-paris (@infernale75) 22 décembre 2017

Si ce genre de scène est malheureusement courant dans le quartier de Barbès à Paris où des adolescents réfugiés dorment également dans des autos partagées, la photo a très vite suscité de vives réactions sur le réseau Twitter.

« La mairie du 18e arrondissement travaille depuis un an sur le problème de ces mineurs à la rue. Des maraudes quotidiennes sont organisées par des associations. Mais selon la mairie, nombre d’entre eux refuse d’aller dans des hébergements d’urgence » raconte le site 20minutes.fr.