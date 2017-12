Le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev

MOSCOU, 26 décembre. /TASS/. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev estime que Washington se cache derrière les images des « pays agresseurs » de leurs expansionnistes de l’installation de la guerre froide.

« Dans la pratique, pour навязываемыми Washington images « pays agresseurs » se cachent des intérêts économiques, et tous les mêmes, pas d’évolution depuis des décennies, expansionnistes de l’installation de la guerre froide », a – t-il déclaré dans une interview avec le journal « Arguments et faits ».

Secrétaire Совбеза a noté que « l’américaine nouvelle Stratégie de sécurité nationale de l’Iran et de la RPDC sont nommés par les pays voyous », tandis que la Russie et la Chine – ревизионистскими autoritaires des pouvoirs qui défient les etats-UNIS et cherchent à porter atteinte à leur sécurité ». Parmi les priorités de la même la politique étrangère des états-UNIS, mentionnés dans le document, Patrouchev a mentionné « la consolidation de la paix par la force » et la « propagation de l’influence américaine ».

Il a rappelé que le budget militaire des états-UNIS pour l’année 2018 s’élève à près de 700 milliards de dollars, dont il suppose l’allocation de $4,6 milliards de dollars à la maîtrise de soi-disant « l’agression russe en Europe ». « À partir de ce montant de 100 millions de dollars – une aide ciblée sur le renforcement de la défense des états baltes. $350 millions de permis de finir sur une assistance militaire à l’Ukraine, a déclaré Patrouchev. – Dans l’histoire du XXE siècle, il existe de nombreux exemples, à quelles terribles conséquences ont conduit ces infusion de l’océan ».

Le mythe de l’agression russe

Il a qualifié de « dangereux mythe » à consonance à l’ouest des allégations à l’encontre de la fédération de RUSSIE dans la propension à une agression et à la violation étrangère d’un état. « L’idée que la Russie aurait a historiquement conditionnée par la propension à l’agression et à la violation étrangère d’un état, est un mythe dangereux, qui a inventé afin de discréditer notre pays », a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité de la fédération de RUSSIE.

Secrétaire Совбеза ai remarqué que l’année dernière, l’autorité magazine Foreign Affairs consacré au thème de la russie de « l’agressivité » édition spéciale, où a prouvé que l’empire Russe, l’URSS et de la Russie moderne ont une géopolitique priorité de l’expansion. « Du public occidental instiller l’idée que la Russie est agressif, par définition, a déclaré Patrouchev. – Et, dit-il, quels que soient amicales gestes fassiez les pays de l’Ouest, notre pays s’est toujours engagé à élargir la sphère d’influence, de blesser et même de détruire quelqu’un d’autre la structure de l’etat ».

« Bien sûr, ici nous avons affaire à un cynique de la falsification de l’histoire », dit-il. – En fait, il est bien connu que un certain nombre d’états non seulement conservé, mais retrouva son état grâce à l’appui de la Russie ». À titre d’exemples, il conduit la Finlande, la Suisse, la Grèce, la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro, la Roumanie. « Ces pays, la Russie a aidé à trouver la structure de l’etat, non seulement au prix d’efforts diplomatiques, mais aussi le sang de ses soldats », a souligné le Patrouchev. Il a déclaré que la Russie ne devienne pas entrer dans l’union avec le royaume-uni, tentaient « d’étrangler la jeune américaine de l’état » en 1780. « Nous tous, nous sommes témoins du fait que dans un délai de deux ans, la Russie a défendu l’intégrité territoriale de la République Arabe Syrienne, a ajouté le secrétaire général de Совбеза. – Avec le soutien CONSTITUTIONNELLE de la fédération de RUSSIE l’armée syrienne a porté un coup terrible à des terroristes, en Syrie, est conservée comme un etat souverain et indépendant ».

Patrouchev note que les états-UNIS continuent de rompre les accords conclus précédemment avec d’autres pays. « Aujourd’hui, les étapes de l’administration américaine sur la scène internationale, plus que jamais, crée de la confusion », a – t-il déclaré.

« Ainsi, la décision de Washington de reconnaître Jérusalem la capitale d’Israël peut seulement déstabiliser la situation au Moyen – Orient, a cité l’exemple de secrétaire Совбеза. – Les états-UNIS continuent de rompre les accords conclus avec d’autres pays ». « Ils menacent de sanctions n’est pas seulement la Russie, mais déjà les européens, la Chine, contre laquelle ont récemment alternes les mesures antidumping, – a rappelé Patrouchev. – La plupart des pays de l’union Européenne note avec préoccupation s’applique aux tentatives d’imposer des restrictions à l’égard de la fédération de RUSSIE, imposées par Washington sans tenir compte de leurs intérêts ».

Le secrétaire Совбеза estime que cette pratique n’a pas lieu dans les affaires internationales. « C’est une contrainte artificielle n’est pas seulement le fait de la concurrence déloyale, mais aussi une violation du droit international », a – t-il.

La situation autour de la RPDC

Patrouchev n’a pas exclu que le refoulement de la situation autour de la RPDC peut-être dans le courant de l’stratégiques des installations des états-UNIS, visant à limiter le développement de la Russie et de la Chine.



Les tensions autour de la péninsule Coréenne

La situation dans la péninsule Coréenne reste extrêmement tendue. En 2017, la RPDC a tenu 20 lancements de missiles balistiques. À leur tour, les états-UNIS et de ses alliés en permanence exercent dans la région de vastes exercices maritimes. Les parties échangent des durs, des déclarations, sans exclure aucune variante de l’évolution de la situation militaire.

« Personne n’est plus un secret que la fusée et la question nucléaire de la RPDC, en fait, utilisée comme une excuse pour la poursuite de la militarisation de la région Asie-Pacifique dans l’intérêt de l’endiguement de la Russie et de la Chine, a – t-il déclaré. – Washington constamment mise en œuvre de leurs plans d’hébergement en pays de la région, des éléments de son système global de défense. « Par conséquent, on ne peut pas exclure que le refoulement de la situation autour de la RPDC en grande partie par la mise en œuvre stratégique des installations Des états-Unis », a conclu le secrétaire général de Совбеза.

« Les etats-UNIS ne sont pas habitués à être considérées comme avec les vies des citoyens d’autres états pour atteindre ses objectifs, – at-il déclaré. – Cependant, Washington ne peut certainement pas de ne pas prendre en compte le fait que la Corée du Sud vit 250 millions d’américains ». « Dans le cas de la grande échelle des combats dans la péninsule dizaines de milliers de citoyens des états-UNIS, estime le secrétaire Совбеза. Les pertes dans la langue de militaires de tous les pays du monde il est convenu d’appeler inacceptables ». Il a remarqué que la position des missiles avec d’opérations de missiles tactiques, récepteur de l’artillerie et des systèmes de missiles d’une salve de la RPDC sont « à la distance de quelques 50 km de Séoul ».

Patrouchev a souligné que les états-UNIS admettent agressifs, provocateurs de l’énonciation dans la direction de la RPDC, tout le peuple nord-coréen, passent tour de collaboration à grande échelle avec la Corée du Sud de la doctrine de la force aérienne et la MARINE. La Corée du nord répond à de nouveaux lancements de missiles balistiques et ne lésine pas sur les déclarations, dit – il. – Ce cercle vicieux doit briser exclusivement politico-diplomatiques ».

Selon lui, c’est pourquoi la Russie avec la Chine a proposé une « feuille de route » le règlement du problème nucléaire de la péninsule Coréenne, dont la première phase implique l’introduction d’un moratoire sur les tirs de roquettes et d’essais nucléaires de la part de Pyongyang, tout en réduisant ou de cessation américains d’exercices militaires dans la péninsule.