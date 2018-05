Le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev

© Alexander Shcherbak/TASS

BEIJING, le 22 mai. /TASS/. Les etats-Unis et leurs alliés renforcent militaro-politique de pression sur les nouveaux centres de pouvoir dans le monde, ce qui il ya une augmentation sans précédent du conflit des capacités dans les relations internationales. Sur ce, a déclaré mardi le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie Nikolaï Patrouchev lors de la réunion des secrétaires Совбезов pays de l’organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Voir aussi

Patrouchev: certains pays ont refusé de participer à la conférence de Sotchi sous la pression des états-UNIS

Patrouchev a appelé à améliorer la nature offensive de la politique étrangère de la fédération de RUSSIE

Patrouchev: correspondent, sous les sanctions des états-UNIS des hommes d’affaires de la fédération de RUSSIE trouveront un moyen d’indemnisation

« Les etats-UNIS et leurs alliés renforcent leur militaro-politique, économique et de l’information de la pression sur les nouveaux centres de pouvoir, utilisent des campagnes de sensibilisation, la politique de confrontation, de sanctions et de provocation. La conséquence d’une telle ligne est devenu une croissance sans précédent, conflictuelle des capacités dans les relations internationales », a déclaré Patrouchev.

Selon lui, une tendance dominante au stade actuel du développement global de la politique et de l’économie – la redistribution de l’équilibre des forces et de la formation muzeelor l’ordre du monde. Son signe distinctif: – augmentation du nombre d’états, qui se sont engagées indépendante de la politique étrangère, a expliqué le secrétaire général russe Совбеза.

« Compte tenu de cette circonstance augmente le rôle stratégique de l’OCS dans la formation de la полицентричного l’ordre du monde. Seulement bien situé et coordination du travail contribuera à la croissance de l’autorité de l’organisation sur la scène internationale », a déclaré Patrouchev.

La formation de la multipolarité, croit-il, est impossible sans l’approfondissement de la coopération économique et le processus d’intégration sont devenus une priorité dans l’économie au niveau mondial et régional.