MOSCOU, le 4 février. /TASS/. La slection de la Russie selon le football a plusieurs vraiment des joueurs dangereux, donc peut obtenir un bon résultat pour la coupe du monde. Une telle opinion TASS a exprimé le bronze et le médaillé d’argent des championnats d’Europe en équipe du Portugal, Pedro Pauleta.

« Je pense que la slection de la russie peut obtenir un bon résultat lors de la prochaine coupe du monde, car l’équipe joue à domicile. D’autant plus, dans la composition de votre équipe dépassent de plusieurs vraiment de talents et, par conséquent, l’équipe russe – l’adversaire dangereux », estime Pauleta, qui était venu de la Coupe de légendes de l’équipe du Portugal.

La slection de la russie jouera dans le groupe avec les équipes de l’Arabie Saoudite (le 14 juin, Moscou), l’Égypte (19e, Saint – Pétersbourg) et l’Uruguay (le 25, à Samara).

Pauleta a marqué 47 buts en 88 matches en équipe du Portugal, qui a paru de 1997 à 2006. L’attaquant par deux fois, a pris part aux championnats du monde (2002 et 2006) et d’Europe (2000 et 2004).

