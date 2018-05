Sergey Pavlov

© Donat Sorokin/TASS

TASS, le 21 mai. Le club de football « Rotor Volgograd » de ne pas renouveler le contrat avec l’entraîneur principal de l’équipe Par Pavlov. Ce sujet communique le service de presse du club.

Aussi le club quitté l’entraîneur principal Sergey Joukov. Pavlov a dirigé le « Rotor Volgograd » en octobre 2018, sous la direction de 62 ans, spécialiste du club a pris la 17e place dans le Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) et a terminé la saison dans la zone de départ dans la ligue de football Professionnel (PFL). Toutefois, en raison de l’absence de licences de clubs de la zone « Est » de la PFL et le passage possible « Ararat », qui est devenu le vainqueur de la zone « Centre », dans le championnat d’Arménie, « Rotor Volgograd » peut rester à RÉPÉTITIONUNE.

Pavlov faisait partie du personnel d’entraîneurs de l’équipe de Russie en 1995-96 et de moscou « Spartacus » en 2003. Aussi, il a dirigé le Faisceau de l’Énergie », краснодарскую « Kouban », tula « l’Arsenal », moscou, « Torpedo », раменский « Saturne » et d’autres clubs.