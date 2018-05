Pays-Bas: des touristes français imprudents se font attaquer par des guépards lors d’un safari

Un guépard (image d’illustration) –

elkhiki – flickr – CC

Le groupe de Français s’est retrouvé nez-à-nez avec des guépards dans un parc animalier des Pays-Bas.

Des touristes français, ignorant manifestement le concept de safari, ont été attaqués par des guépards aux Pays-Bas, rapporte la radiotélévision publique néerlandaise (NOS) ce vendredi.

L’incident remonte au 7 mai dernier, lorsque le groupe de Français est descendu de sa voiture pour approcher les animaux dans la partie « safari » du parc animalier de Beekse Bergen, où les visiteurs peuvent déambuler en voiture au milieu des animaux sauvages. Le règlement intérieur du parc stipule pourtant qu’il est « interdit de quitter (son) véhicule pendant le safari en voiture ».

La scène a été filmée par d’autres visiteurs du parc. Sur les images, on voit deux guépards se précipiter vers la famille, qui tente de regagner le plus vite possible son véhicule. Personne n’a été blessé. Mais le directeur du parc, Niels de Wildt, contacté par NOS, estime que « ces gens ont été incroyablement chanceux ». En 2012, dans le même parc, un enfant de 9 ans avait été mordu au bras après être descendu de voiture, précise franceinfo.