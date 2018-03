MOSCOU, le 4 mars. /TASS/. Les mauvaises conditions météorologiques ont empêché les joueurs de moscou « Locomotive » et « Spartacus » afficher un bon jeu. Dclar aux journalistes le défenseur des cheminots Nemanja Pejčinović.

Le dimanche, « Locomotive » et « Spartacus » a joué un match nul avec un score de 0 à 0 dans le match de la 21-ème tour du championnat de Russie. Pendant les 90 minutes, il neigeait.

« Les deux équipes ont empêché la météo. En moins de 15 le ballon circule sur le terrain, et dans un temps neigeux – il de jouer dans la neige j’ai aimé le moins. Dans l’ensemble, nous et « Spartacus » savait que c’est un match très important, où pouvait se décider le sort du championnat, mais est sorti de ce match nul, mais il me semble que nous méritaient la victoire d’aujourd’hui. Nous n’avons pas assez, bien sûr, les personnes qui ont été blessées », a déclaré Pejčinović.

« L’installation a été comme d’habitude, le coach n’a pas parlé beaucoup, parce que savais que ce jeu signifie pour nous. Le plus difficile a été pour Luiz Adriano et Quincy Промес rarement reçu des balles et pas fui derrière le dos. Au début de la deuxième mi-temps, l’avantage était du côté de « Spartacus », mais dans les 15 dernières minutes, nous avons essayé de marquer un but, je sentais que cela peut arriver », – a déclaré le joueur de football.

Le 8 mars, la « Locomotive » de la check-out jouera dans un match de 1/8 de finale de l’europa League contre les espagnols de l’Atlético madrid. « C’est le favori de la Ligue de l’Europe, mais nous allons jouer à cent pour cent et essayer de gagner. Personnellement, pour moi, le championnat de la Russie est plus important, même si je le répète, allons donner partout au maximum », a souligné le Pejčinović.

Après 21 tour du championnat du pays de la « Locomotive » en tête dans le classement, en tapant 46 points. « Spartacus » est placé à la troisième place, à la traîne de cheminots sur huit points.