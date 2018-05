Pénibilité dans la fonction publique: le dossier est examiné en comité restreint

Le gouvernement fédéral se réunit en comité restreint ce vendredi. Au programme : la réforme des pensions, et la liste des métiers reconnus comme pénibles dans le secteur public. Cette liste a été établie à l’issue de négociations et les syndicats chrétien et libéral ont approuvé le texte proposé par le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine (MR). Seul le syndicat socialiste ne se prononce pas. Il demande un délai supplémentaire d’une semaine.

Des doutes, il y en a aussi au sein du gouvernement fédéral : la N-VA et l’Open Vld se montrent frileux. Les discussions pourraient donc se prolonger au sein du gouvernement.