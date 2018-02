Le syndicat socialiste des services publics CGSP a appelé à la grève ce mardi pour dénoncer les plans du gouvernement concernant les métiers pénibles. Le ministre des Pensions (MR) Daniel Bacquelaine porte ce projet controversé. Il regrette une fois encore une grève politique menée par un seul syndicat, et ce alors que la concertation sociale est encore à venir. Selon lui cette grève « n’est pas adéquate puisque le projet n’est pas encore déposé et qu’il doit faire l’objet d’une concertation sociale. Le kern (conseil des ministres restreint) a discuté de cet avant-projet, la discussion est en cours. Et lorsque l’avant-projet aura fait l’objet d’un accord en première lecture du gouvernement, il viendra devant le comité pour le secteur public et devant le comité de gestion du Service fédéral Pensions pour le secteur privé. C’est là que le travail doit se faire, pas dans la rue avec des arguments qui ne sont pas exacts pour la plupart ».

« Aujourd’hui, on a bien entendu besoin de concertation, d’être à l’écoute de toutes les professions en cette matière, mais ce sont les partenaires sociaux qui sont en première ligne pour la concertation. Et donc, faire une grève, paralyser le pays, empêcher les malades d’aller à l’hôpital en empêcher les élèves d’aller à l’école, je trouve que ce n’est pas très sain par rapport à l’enjeu, qui nécessite autre chose qu’une grève et une manifestation de rue. Ça nécessite une concertation sérieuse » conclut Daniel Bacquelaine, interrogé par la RTBF.