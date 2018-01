Pepinster un an avant les communales: un boulevard pour Philippe Godin?

Que Philippe Godin ne rempile pas pour un troisième mandat en tant que bourgmestre de Pepinster après les élections d’octobre 2018 serait sans conteste une énorme surprise. L’homme dispose d’une très large majorité (15 sièges sur 21), qui s’était encore renforcée en 2012, et face à lui, il aura plusieurs listes. De quoi diviser les forces et les suffrages. On voit donc mal comment le mayorat pourrait lui échapper.

L’actuel bourgmestre de Pepinster est un cas un peu à part. Il se définit lui-même comme « apolitique », c’est-à-dire qu’il n’est affilié à aucun parti. Ni affilié, ni même officiellement apparenté, même si sa formation « Pepin » est de tendance MR-Écolo. Il sera candidat à sa propre succession et la plupart des élus sortants de son parti se représenteront aussi. Il se dit d’ailleurs fier de son bilan: « Nous avons ramené des finances saines et des capacités d’investissement. L’école de Soiron a été modernisée et agrandie, celle de la Croix Rouge à Wegnez a aussi connu des travaux d’extension, de nombreuses voiries ont été refaites, il y a eu la réalisation des ateliers communaux et des aménagements de mode de circulation doux depuis la gare », énonce-t-il de manière non exhaustive.

Quant à la législature à venir, l’homme a déjà des idées: « Il faudra d’abord maintenir une santé financière, malgré la forte indexation des frais pour les entités comme la zone de secours où notre contribution est passée de 28 à 45 euros par habitant. Nous voulons aussi terminer l’aménagement du centre de Pepinster. Il y a divers projets environnementaux comme des remplacements de chaudière par de la biomasse, des enterrements de bulles à verre, plus de propreté, etc. Et puis nous voulons aussi augmenter la capacité d’accueil des enfants et créer une nouvelle crèche de 24 places. Enfin, nous souhaitons rejoindre la zone de police du Pays de Herve (et donc quitter celle de la Vesdre) et ainsi avoir des agents dédicacés par quartier ».

Vivre Pepinster, PS d’ouverture

Face au groupe Pepin, l’opposition se présentera aux suffrages en ordre quelque peu dispersé. Le plus important parti de l’actuelle opposition changera à nouveau de nom. Après avoir été le PS, puis Ensemble, voici venir « Vivre Pepinster ». Cette formation, socialiste mais aussi d’ouverture, veut intégrer une majorité. Elle sera menée par une jeune femme, Julie Beckers.

Son programme n’est pas encore écrit mais certains axes ne manqueront pas d’y figurer, annonce Julie Beckers : « L’amélioration de la sécurité, notamment avec la question du transit des poids lourds qui sont plus de 400 à traverser chaque jour la commune; une meilleure offre de services communaux; des propositions pour éviter que Pepinster ne devienne une cité dortoir; la création de commissions consultatives pour plus impliquer les citoyens dans les grands projets locaux ».

Vivre Pepinster se présente comme n’ayant pas d’exclusive en matière d’éventuelle coalition.

cdH avec ou sans étiquette?

La situation du cdH pépin est délicate. Ses membres ne semblent pas encore bien savoir vers où ils vont en vue des prochaines élections. Suite au départ du conseiller communal Jean-Marie Fafchamps, c’est Xavier Lambert qui a repris le mandat de conseiller. Celui-ci aurait donc été le candidat tout désigné pour mener la liste cdH. Sauf qu’il la refuse. En tout cas s’il y a une étiquette « cdH » sur la liste. « J’ai repris le mandat communal parce que c’était à moi qu’il était dévolu et parce que je m’y étais engagé. Mais je dois constater que pas grand-chose ne s’est construit en cinq ans pour constituer une équipe. Se pose donc la question d’être ou pas candidat pour les prochaines communales car je voudrais des méthodes de gouvernance différentes. J’ai discuté d’un projet avec des habitants, mais il faut encore trouver des candidats. Si j’y arrive, ce ne sera en tout cas pas une liste cdH « , précise Xavier Lambert.

Pourtant, au cdH, on verrait bien Xavier Lambert emmener une liste. « Nous aurons normalement une liste mais nous n’avons pas encore défini si elle se présentera ou non sous étiquette cdH. Cela pourrait être une liste plus ouverte. Nous voulons être une alternative entre Pepin et Vivre Pepinster », explique Bryan Guillemin, le président de la section locale du cdH. Et c’est sans doute là la clé d’une liste commune avec le mouvement que souhaite lancer Xavier Lambert. D’autant que certains points de programme apparaissent communs: « Pour nous, les défis, c’est d’avoir une autre gouvernance. Notre commune vit surtout des revenus de l’IPP (impôt des personnes physiques), donc nous voudrions un meilleur aménagement du territoire afin de rendre la commune plus attrayante. Cela passe aussi par l’optimalisation de la mobilité avec la question des poids lourds. Il faut aussi créer des places d’accueil en crèche », détaille-t-il.

Défi

Défi, le parti amarante d’Olivier Maingain, pourrait être présent sur les listes électorales pépines. Ce parti a été rejoint il y a peu par Jean-Marie Fafchamps, ancien conseiller cdH. Mais il reste des inconnues : « Nous ne savons pas encore s’il y aura ou non une liste. Pour l’instant, nous sommes quatre et j’estime qu’il faudrait au moins six personnes pour être représentatifs. Nous réfléchissons aussi à un programme qu’il sera possible de tenir, un programme qui sera articulé vers le citoyen. Une fois ce programme défini, nous lancerons un appel à candidature. Personnellement, je ne suis pas sûr de figurer sur la liste. Je souhaiterais avoir quelqu’un de plus jeune car j’ai près de 70 ans. Je me verrai mieux pousser la liste », affirme Jean-Marie Fafchamps.

Pour lui aussi, trouver une solution au transit des camions est une nécessité. « Une interdiction totale est difficile à obtenir mais pourquoi pas une limitation du tonnage à 7,5 tonnes, et avoir la collaboration de la police pour mener des actions dissuasives répétées? Mais ce n’est pas là le seul problème de mobilité pour la commune, il y a aussi des passages pour piétons mal placés, des routes en mauvais état, etc ».

Le Parti populaire aussi

Le Parti populaire a lui aussi la volonté de présenter une liste à Pepinster. « Celle-ci se construit. Elle ne sera pas nécessairement complète et nous avons une personne intéressée pour prendre la tête de liste, même s’il est trop tôt pour en donner le nom. Ce que nous voulons, c’est une gestion saine et plus d’écoute du citoyen », explique Bruno Berrendorf, vice-président du PP.