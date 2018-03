Percée eurosceptique en Italie: « Il n’est pas question de sortir de l’Europe »

Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman –

Capture d’écran BFMTV

Sur le plateau de BFMTV ce lundi, Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, a relativisé la menace de la percée populiste en Italie sur l’avenir de l’Union européenne.

Les forces anti-système, eurosceptiques et d’extrême droite ont effectué une percée historique en Italie: le Mouvement 5 Etoiles (M5S, populiste) est devenu le premier parti du pays avec 32% des voix, tandis que la coalition formée par le Forza Italia (FI, droite) de Silvio Berlusconi et la Ligue de Matteo Salvini (extrême droite) obtiendrait elle 37%.

Interrogée sur le plateau de BFMTV ce lundi 5 mars sur les conséquences de ces résultats sur l’avenir de l’Union européenne, Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, Think tank sur l’Europe, a assuré que l’Europe allait « faire face à cela ».

« Ce n’est pas à chaque fois qu’il y a des partis anti-européens qui gagnent, jusqu’à preuve du contraire l’année dernière ils n’ont gagné ni aux Pays-Bas, ni en France, ni en Allemagne », a-t-elle précisé, rappelant que dans un premier temps l’Italie devra s’entendre sur une majorité.

« Ils n’envisagent pas de sortir de l’UE comme les Britanniques »

« L’Europe en tant que telle va faire face à ça, il y a déjà eu d’autres partis qui sont arrivés qui étaient un peu anti-système, on pense à la Grèce, alors là c’était l’extrême gauche, bon en effet il y a eu des troubles, des manifestations, mais aujourd’hui la Grèce va sortir du programme d’aide, et ils ne sont pas sortis de l’Union européenne, ni sortis de l’euro », a souligné Pascale Joannin.

La directrice de la Fondation Robert Schuman estime également que, dans leurs programmes respectifs, le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue de Matteo Salvini « ont mis beaucoup d’eau dans leur vin » en ce qui concerne le « caractère anti-européen » de leurs propositions.

« Ils sont contre l’Europe, mais ils n’envisagent pas de sortir comme les Britanniques, pour l’instant il n’y a que les Britanniques qui ont franchi le pas », poursuit-elle.

Ce lundi, le porte-parole de la Commission européenne s’est limité à faire savoir sa « confiance » dans la capacité de l’Italie à « former un gouvernement stable ». Certains spécialistes craignent tout de même que l’Italie soit absente des grandes décisions européennes à l’heure où la France et l’Allemagne espèrent réformer l’Union. « On risque d’avoir un pays en sourdine pendant quelque temps, peut-être quelques années, qui ne pourra pas peser sur les grandes orientations de l’Europe à un moment déterminant pour son avenir », s’inquiète ainsi auprès de l’AFP Sébastien Maillard, directeur de l’institut Jacques Delors.