PERM, le 10 avril. /TASS/. Le chœur musicAeterna de Perm le théâtre d’opéra et de ballet pour la première fois, est devenu le vainqueur du prix international Opera Awards, qui est considéré comme l’opéra « Oscar ». Les noms des gagnants ont annoncé une cérémonie à Londres, rapporte mardi le service de presse du Permien du théâtre.

« Le chœur de musicAeterna cette année a été nominé pour la cinquième fois, mais le vainqueur, il est devenu pour la première fois. Dans la catégorie « Chœur » cette année, il a été déclaré six équipes. Sauf musicAeterna, c’est le chœur de l’opéra d’état de Bavière, les choeurs de berlin « Комише opéras », le théâtre Royal, à Madrid, à l’Opéra de San Francisco et le théâtre à l’italienne de « La Fenice », – dit dans le théâtre.

Le chœur musicAeterna a créé Theodor Курентзис en 2004, à Novossibirsk. Dans l’état actuel de la composition du chœur existe depuis 2011, quand Курентзис a commencé à travailler à Perm le théâtre de l’opéra et du ballet de directeur artistique. Dans le répertoire des musiciens œuvres de différents styles et époques, et dans l’exécution d’une préférence une manière authentique. Le directeur artistique du chœur est Theodore Курентзис, et le хормейстером – Vitaly Polonski.

Selon théâtre, d’événements, à la vie artistique de la chorale de musicAeterna a été la performance de la trilogie des opéras de Mozart – Cosi fan tutte (2011), Le nozze di Figaro (2012) et Don Giovanni (2014), partis dans le ballet « Noces » de Stravinsky (2012), ainsi que consécutive à l’enregistrement pour le label Sony Classical. Également des jalons importants pour le collectif de l’acier à l’opéra la première de « la Reine des indiens » de Purcell (2013), de l’opéra Cantos Сюмака (2016), qui a ouvert opéra le programme Du festival de l’année dernière, l’opéra « la Clémence de Titus » de Mozart (2017) et le premier ministre 2018 – opéra « Phaéton » de Lully.

Prix international Opera Awards a été créé en 2012 à l’anglais l’homme d’affaires et un fan de l’art de l’opéra de Harry Хайманом et rédacteur en chef d’Opéra Magazine, musique critique par John Элисоном, qui dirige désormais le prix du jury. Le premier prix a eu lieu en 2013. Le prix est décerné dans 18 catégories. Dans la catégorie « Orchestre » sur le prix cette année est aussi la première fois a été nominé orchestre musicAeterna.

