Permien les députés ont proposé d’autoriser le butin de gravier et de sable dans la conservation de l’eau des zones

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. Les députés de l’assemblée législative de la région de Perm ont apporté vendredi dans la Douma d’etat un projet de loi qui est proposé d’autoriser le butin nécessaires pour la construction de sable, de gravier et de plâtre dans des zones de conservation de l’eau. Le texte du document placé dans la douma base de données électronique.

Les modifications prévoient d’apporter au code de l’Eau de la fédération de RUSSIE, et c’est caduque l’une des dispositions de l’article 65, selon laquelle il est interdit l’exploration et l’extraction общераспространенных minière dans des zones de conservation de l’eau, y compris les plus importants pour le secteur de construction (gravier et de sable mélange, de la construction de sable, le plâtre de construction).

Les développeurs indiquent que les gisements minéraux se trouvent principalement dans les vallées des rivières, dans des zones de conservation de l’eau. Selon les auteurs, la limitation de fait exclut de la circulation une quantité considérable figurant sur les bilans de l’etat précédemment exploré les gisements de ces minéraux situés dans la conservation de l’eau des zones d’exploration dont sont dépensés les fonds publics.

« Lors de ce minéraux, n’appartenant pas admis partout (le pétrole, les diamants, les matières premières chimiques et autres), sous cette interdiction n’ont pas, bien que leur extraction causant plus de dommages à l’environnement et de l’eau, des objets », indiquent les auteurs. Ils ont également attiré l’attention, que la législation forestière de la fédération de RUSSIE autorise la proie de ce type de minéraux dans des forêts situées dans des zones de conservation de l’eau.