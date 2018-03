Permis d’urbanisme: les communes abuseraient-elles du motif de « l’incomplétude »?

L’Union wallonne des architectes (UWA) a présenté vendredi à Louvain-la-Neuve le site internet http://www.incomplet.be: elle l’a mis en ligne pour sensibiliser aux dérapages que provoque une disposition du Code wallon du développement territorial (CoDT), permettant aux communes de refuser un dossier lorsqu’il est incomplet. Mais les architectes déplorent certains dérapages.

Masquer d’autres motifs de refus

Les motifs d’incomplétude sont laissés à l’appréciation des communes, et serviraient dans certains cas à masquer d’autres motifs de refus. L’UWA, via ce site, permet aussi aux architectes de compléter un formulaire qui permettra d’obtenir des statistiques sur cette problématique.

L’UWA considère que le nouveau CoDT amène de réelles avancées, notamment avec l’introduction de délais de rigueur permettant de donner aux clients une idée précise de la date à laquelle les permis seront délivrés. Une disposition du code permet aux communes de demander aux architectes tous les documents nécessaires à la bonne compréhension du dossier.

Des dossiers déclarés incomplets

Mais les architectes constatent certains dérapages: des dossiers sont déclarés incomplets parce que des communes exigent les plans dans un autre format informatique, des plans 3D pour une construction toute simple, la liste des essences utilisées pour végétaliser un terrain, etc. Et après deux refus pour incomplétude, l’architecte doit réintroduire l’entièreté du dossier.

« Dans la majorité des cas, cela se passe bien mais on constate certains dérapages. Pourquoi introduire des délais de rigueur si une disposition permet par ailleurs de ralentir le traitement des dossiers. Souvent, un simple coup de fil permettrait de régler le souci. Le site internet nous permettra d’élaborer des statistiques à propos de ce problème. Notre but n’est pas de fustiger certaines communes, mais de rendre le CoDT plus efficace », indiquent les responsables de l’UWA.

Les architectes ne demandent d’ailleurs pas le retrait de la disposition permettant de déclarer le dossier incomplet. Ils demandent par contre que les refus soient justifiés et suggèrent que les communes wallonnes publient, par type de dossiers, la liste des documents qu’elles exigent.