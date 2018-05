L’image du film « Avengers: la Guerre de l’infini

© Filmpro.ru

La première: à quoi ont besoin les textes sur les nouveaux films de Marvel, plus de ces мегаломанских капустниках, comme la « Guerre de l’infini? En dehors de la dépendance de l’opinion dans l’Amérique de l’image est déjà battu le record de redevances pour le premier week-end et ciblent explicitement sur la première ligne de la hit-parade de tous les temps (sera probablement au-dessus de « the Avengers »-1, et peut-être même de « Titanic » est en passe de dépasser et se mettre juste sous le « Avatar »). En outre, les russes et les représentants de Disney ont menacé la presse que les journalistes, qui ouvriront les rebondissements de l’intrigue, la révocation de l’accréditation sur les futures projections de la société. Par conséquent, nous перестрахуемся et nous donnerons seulement quelques obligatoires d’introduction.

Qu’est-ce que Marvel? C’est un film qu’il ne peut attendre rien d’autre que ce qui est déjà montré plus tôt, ce genre de « film en tant que service », movie-as-a-service). Il sort de deux à trois fois dans l’année, et il y aura exactement ce que l’on attend de lui. Il s’est avéré que les gens ne sont pas d’ailleurs: le souci de prévisibilité, ils sont prêts à se justifier et общесмысловую vide (« ce n’Est pas rien, et merci, ce que vous voulez »), et la dépersonnalisation des personnages et безликость de la franchise (« Mais les fans seront satisfaits », bien que les fans semblent être satisfaits pour tout le monde, qu’on leur montre, avec la participation de bons acteurs).

YouTube/Marvel La Russie

Auparavant, si vous vous souvenez, les films Marvel ont essayé plus ou moins de succès, la parodie, au format кинокомикса connus commerciaux genres — par exemple, un thriller d’espionnage (« the first Avenger: une Autre guerre » de ces mêmes frères Rousseau, qui ont mis « la Guerre de l’infini), naïve science-fiction des années 70 (« les Gardiens de la Galaxie ») ou un film-vol (« l’Homme-fourmi »). Ensuite, les producteurs collaient orienté dans une grande période d’un film: les deux premières parties de « the Avengers » et « first Avenger: l’Opposition ». Et voici la « Guerre de l’infini peut être interprété que comme ненарочную автопародию finale постмодернистскую la dégradation de l’: par exemple, les personnages ici la blague sur comment se rendre compte qu’ils l’intérieur du film.

D’une part, c’est un peu comme cool: киносупергероика tout se rapproche супергероике papier, c’est à la bande dessinée, dans lequel переусложненные univers où les personnages peuvent se rencontrer et même se battre dans un tas de différentes dimensions et антуражей. De l’autre — tout de même une grande différence entre la littérature et le cinéma (même si « the Avengers » — ce n’est pas une adaptation cinématographique, ce film est simplement la même idéologie): comme on le sait, dans les livres souvent tout simplement ne contient pas un tel concentré de drame, ce qui est nécessaire pour l’affichage à l’action.

Ce problème réalisateurs, les frères Rousseau décident нахраписто: ils sont tout simplement cesser de regretter la propriété intellectuelle de Marvel et commencent comme шоураннеры « game of thrones », hacher tous les à droite et à gauche. Mais quand le héros de l’âme il n’y a rien, à l’exception du seul fait de sa mortalité, et de s’inquiéter pour lui, rien n’est impossible. Киновселенная finalement transformé en un festival d’audience de cynisme. Oui, les auteurs peuvent tuer d’entre eux n’importe qui, mais cette permissivité lafin écarte le fait même de la mort du personnage.

Eh bien mort, et alors? Ou il est ressuscité, ou tout sera déjà tout cas, ces galement гримасничающих de gens dans le cadre et ainsi de trop. Personne ne regrette pas de personne. Ni toi, ni moi, ni aucun de ses

Suivant la même logique selon laquelle les super-héros illimité mortels, les auteurs rangent avec le premier plan de leurs relations, même récurrent de la confrontation de captain America et Iron man. Que, d’ailleurs, en toute logique: l’histoire de Tony Stark est généralement terminée encore dans sa vie privée de la trilogie, et depuis, il a, comme guest star, seulement brille sur son teint encre de la barbe, par exemple, dans « spider-man ». Non, le personnage principal de la « Guerre de l’infini » — il n’est pas Vengeurs, comme il se doit de nom (d’ailleurs, il ne sait pas encore pour quoi ils spécifiquement de la vengeance), et la сверхзлодей Malloc (Josh Brolin), qui a plusieurs fois montré dans les films précédents, notamment à la дилогии « Gardiens de la Galaxie ».

Il rappelle vaguement les robots des doigts des Enfants espions »: tout le lilas, pourquoi est-ce avec un menton et désagréables rigoles sur elle, veut изничтожить une grande partie de la population de l’Univers, pour diverses longtemps проговариваемым raisons (prononcer le leur nous n’allons pas, mais croyez-moi, ces raisons, vous ne surprendra pas). Pour expliquer, pourquoi il veut tous les émietter, partira полфильма, et parce que, malgré la durée de deux heures et demi, les auteurs de tous les temps catastrophique n’ont pas le temps de raconter.

Le temps est telle que le film commence directement avec des scènes de combats, et de l’épopée et à la fois dans l’espace de deux fois ne pas se lever. Et ainsi de tout le film: un maximum de недлинная l’exposition précède grandioses de combat dans la ville de New-York, en Ecosse, sur la planète Titan, et, enfin, эпичная final le défi qui se passe dans Ваканде. D’ailleurs, inexpliquée de la popularité de ce афрофутуристичной pays boss de Marvel prévu, il s’avère, avant la sortie de « Black Panthers ».

La conséquence principale de cela est l’absence de toute la préhistoire pour les personnes inexpérimentées. En effet, il est difficile de poser l’intrigue dans la tête de tous ceux qui n’ont pas étudié ce désordre dans les précédentes 18 séries. Ne sera pas utile à moins que « l’Homme-fourmi » et le premier « Hulk », qui est encore avec Edward Norton. De la Torah n’est pas les yeux et le marteau, parmi les Gardiens de la Galaxie est apparu mystérieux азиатка avec des cornes, et le meilleur ami de captain America vit dans вакандской traditionnelle cabane — si vous ne comprenez pas pourquoi tout cela s’est passé (et qui sont tous ces gens), ce n’est pas le temps d’expliquer.

Le temps est généralement catastrophique sur ce qui manque. Héros autant que tous même mentionner n’ont pas le temps humainement. Même sur l’affiche de leur упихали avec beaucoup de difficulté, certains non significatif héros a dû se cacher derrière le nom du film. Notez en haut à droite caché un moine de « Docteur Стрэнджа », qui dans le film apparaît sur quelques dizaines de secondes pour faire une blague sur un sandwich.

© WDSSPR

Donc, pour ce que tous les auteurs ont passé autant de force mentale et de moyens, où ils sont pressés, pas de spoilers ont peur de pr? Donc, dans la « Guerre de l’infini » vraiment il y a exactement une scène de rotation, ayant au moins un sens. Il arrive à la fin, et c’est un classique сериальный клиффхэнгер, il est doté d’une isolation, dont les conséquences nous sentons seulement dans le prochain film. De plus, cette rotation est entièrement inspirée de celles de la série « Abandonnés », mais c’est, disons, l’important n’est pas tout de même des frères Rousseau et les risques étaient plus, à la différence de la télévision.

Où offensive, que ce brave général final, qui est d’amener ici, nous ne pouvons pas, n’a pas de sens sur les raisons décrites ci-dessus: les frères Rousseau et le principal producteur de киновселенной Kevin Файги avec l’eau выплеснули et de l’enfant en faisant un super-héros mortels, ont volé et toute la vitalité. Mais, comme le dit traditionnel de l’inscription après les crédits, les Vengeurs, les morts à l’intérieur, bien sûr, de revenir, et cette chanson sera éternelle.

Egor Беликов