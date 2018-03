MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. Les allégations des états-UNIS à l’adresse de la fédération de RUSSIE sur les allégations de manquement aux dispositions de la résolution du Conseil de Sécurité des NATIONS unies sur le cessez-le-feu en Syrie sont idéologiques de l’attaque, reflétant l’objectif de politique de Washington: enregistrer armé potentiel pour la tentative de renverser le gouvernement de Bachar al-Assad. Cette opinion a été exprimée lundi TASS, le président de la commission provisoire du Conseil de la Fédération de la politique d’information et d’interaction avec les MÉDIAS Alexeï Pétrole.

Dans distribué le 4 mars, un communiqué du porte-parole de la maison Blanche de Sarah Sanders dit que les états-UNIS affirment que la Russie a ignoré les dispositions de la résolution du Conseil de Sécurité des NATIONS unies numéro de 2401 sur une cessation des hostilités en Syrie, en faisant des actes qui ont conduit à la mort de civils dans l’est de la Se.

Même les terroristes

« En ce qui concerne le fond, les états-UNIS auraient à noter que la résolution [de l’ONU] ne concerne pas les organisations terroristes, qui, d’ailleurs, reconnu comme tel par les etats-UNIS », a noté le Pétrole. Il a expliqué qu’il s’agit, en particulier, sur l’organisation de la « Хейат Tahrir al-Sham. « C’est, en principe, rebaptisé « Джебхат en-Нусра » (interdit en RUSSIE), et du changement de termes de la somme ne change pas. « Джебхат en-Нусра » est reconnu comme une organisation terroriste, et aucune résolution de l’ONU, il n’y a rien de ce que doivent être terminés les combats contre les terroristes », a souligné le sénateur.

Nouveau Alep

En outre, les états-UNIS « une fois de plus en faveur à la côté des terroristes », a poursuivi Pétrole. « Toute l’information de l’écoulement de la situation autour de l’est Huta est que là souffrent et meurent de la population civile, ce qui est vrai, – at-il déclaré. – Mais pourquoi ne disent rien sur le fait qu’ils se sont concentrés de 9 mille à 15 mille de bien des hommes armés, qui quelque part reçoivent des munitions, financement ».

« Qui sont ces agences de financement de la part? – poser une question parlementaire. – Je crois que les états-UNIS participent directement au maintien de terroriste et de l’activité militaire dans l’est, ». « Ils nous accusent de ce que nous voulons aider le gouvernement syrien à mettre fin à cette activité », a – t-il ajouté.

Pétrole voit ce qui se passe « le début d’une nouvelle mêlée ». « A scramble pour Alep, quand nous reprochent de même. Alep est libéré et revient à la normale, – dit-il. – Maintenant Ghouta Orientale ».

Sur le regard du sénateur, « va mêlée de conserver l’enclave des combattants, que vous pouvez ensuite utiliser contre le gouvernement d’Assad ». « Les états-UNIS n’ont pas renoncé à la pensée de renverser le gouvernement syrien, et dans ce cas leur idéologiques de l’attaque reflet de cet objectif de politique », – a convaincu le Pétrole. De washington, il est important de garder les forces armées, qui, à leur avis, d’utiliser contre le gouvernement de la ras de, ou du moins de son affaiblissement », estime de stratégies.

« C’est pourquoi ici la fin justifie les moyens: le but est de maintenir антиасадовский potentiel en Syrie, et les moyens – les accusations à l’adresse de Russie et le gouvernement de la Syrie, qui permettent de garder à flot progressivement leur position combattants », – a présenté sa vision de la situation, le chef de la commission Совфеда.

« Et pourquoi les etats-UNIS condamnent les combattants, qu’ils ne permettent pas aux habitants de sortir de couloirs humanitaires. C’est aussi la démonstration que cette attaque est due américains les objectifs de politique générale », – a conclu Pétrole.