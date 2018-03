Peut-être une solution pour le Centre de la Croix rouge de Belgrade

« La cohabitation est possible », c’est ce qui ressort de la réunion qui s’est tenue ce lundi entre les responsables du centre d’accueil de la Croix Rouge et les dirigeants du BEP, le bureau économique de la province de Namur, futur nouveau propriétaire du domaine militaire de Belgrade. Le BEP ne rachètera pas tout le site mis en vente. Certaines parties ne l’intéressent pas. La Croix Rouge s’engouffre donc dans cette brèche pour manifester son intérêt à investir ces locaux qui resteront dans le giron de la Défense.

« Ces quelques bâtiments pourraient être occupés par des demandeurs d’asile, » rêve déjà Billy Jungling, le responsable des centres d’accueil de la Croix-Rouge. « On pourrait établir un contrat avec la Défense pour occuper les lieux tant qu’il n’y a pas d’acheteur. Et si une vente pour ces parties se concrétise, on quitterait le site, moyennant un préavis de départ. »

Pour accueillir les demandeurs d’asile, la zone convoitée par la Croix Rouge devra cependant faire l’objet de quelques aménagements.

« Il s’agirait de transformer en chambres ce qui étaient jusqu’ici des bureaux, » détaille Billy Jungling. »Mais nous disposons déjà de tout le matériel nécessaire sur place. Cela pourrait donc être réalisé rapidement. Cela permettrait de garantir l’accueil de 300 migrants à Belgrade et de sauver les 35 emplois du centre. »

La balle est désormais dans camp de la Défense.