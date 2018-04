Pevek lancé une nouvelle station de traitement de l’eau

TASS, le 10 avril.La nouvelle station modulaire de traitement de l’eau lancé Pevek. Il a pour objectif de purifier l’eau entrant dans la ville, récemment rénové, réservoir d’eau, a rapporté mardi le TASS directeur MP « Чаунское bureau de district de services municipaux » Svetlana Zueva.

Avant cela, depuis plusieurs années, les habitants de la plus ville du nord du pays ont été obligés d’utiliser de l’eau potable, obtenue par le dessalement, et jusque водовозками. C’est arrivé à cause de ce que urbaine réservoir était en mauvais état. L’objet a été de nouveau mis en service le 29 août 2017. De lui jusqu’à la station de traitement de l’eau passe семикилометровый d’une conduite d’eau.

« La station a été lancé à la mi-mars, et hier, nous avons pris le frais des échantillons d’eau, et maintenant, elle répond à toutes les normes. Amélioration de la qualité de célébrer et de les habitants de Pevek », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

La station de traitement de l’eau est installé par des fonds de l’investisseur privé. la société Чукотская de construction et de forage de la société ». Selon les estimations préliminaires, pour une purification de l’eau dans le système public d’approvisionnement en eau à besoin de trois mois. Elle est cellules de la méthode, quand la surface de l’eau est supprimée de la soi-disant « sale mousse ».

Певек – la ville la plus septentrionale de la Russie. Se trouve dans le cercle polaire arctique, la population de l’ordre de cinq mille personnes.