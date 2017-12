Pharmacies de garde à Bruxelles: certaines communes moins bien loties que d’autres?

Dimanche dernier, Michelle a eu une mauvaise surprise en cherchant une pharmacie de garde: impossible d’en trouver une dans sa commune à Uccle.

« J’ai dû me rendre à Forest, » explique Michelle. « Je me dis souvent que la voiture est un luxe. Mais dans ce cas, c’était nécessaire. Du coup, je me demande: comment font les personnes malades qui sont sans moyen de locomotion? C’est le parcours du combattant… »

Comment expliquer qu’il n’y avait, un dimanche matin, aucune pharmacie de garde dans la deuxième plus grande commune bruxelloise? Selon l’UPB, l’Union des Pharmaciens de Bruxelles, le faible nombre de pharmacies à Uccle serait en cause.

Et effet, sur 550 pharmacies à Bruxelles, Uccle n’en compte que 32. A population presque égale, Ixelles en compte 52. Et ce, pour une superficie bien plus petite.

Conséquence: « Etant donné que la garde fonctionne à tour de rôle, on est toujours sur le fil du rasoir pour trouver une pharmacie de garde pour Uccle », explique le président de l’UPB, Daniel Van Hoof.

18 pharmacies de garde

Les dimanches et jours fériés, un minimum de 18 pharmacies de garde est mis en place. La nuit, cela descend à 9.

« A vrai dire, on ne réfléchit pas en termes de communes, mais de façon globale », explique Daniel Van Hoof. « On essaie de faire en sorte que les pharmacies de garde ne soient pas trop proches les unes des autres par exemple ».

Néanmoins, « on essaie au maximum que des communes aussi grandes qu’Uccle puissent avoir au moins une pharmacie de garde. Avec peu de pharmacies, ce n’est pas toujours évident. Mais neuf fois sur dix, on y parvient. »

Dans le cas contraire, l’UPB tente alors de trouver une pharmacie dans une commune limitrophe et située proche de la limite de la commune en question. « Afin que les personnes n’aient pas à parcourir des kilomètres », explique Daniel Van Hoof, « mais on ne peut pas faire de miracles ». « La seule solution qu’on aurait », ajoute-t-il, « ce serait de mettre les pharmaciens de Uccle plus souvent de garde que les autres. Mais ça, nous ne pouvons pas faire ».

Woluwe Saint-Pierre, Woluwé Saint Lambert et Watermael Boitsfort sont également touchés par le problème. L’UPB conseille aux personnes malades et sans voiture de demander de l’aide à des voisins ou à des proches.

Les différentes pharmacies à Bruxelles









Pharmacies de garde: certaines communes moins bien loties que d’autres à Bruxelles? – © Tous droits réservés