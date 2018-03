PIB, a lancé une action pour l’étude de l’histoire familiale « Ma famille, mes origines »

MOSCOU, le 7 mars. /TASS/. Plus de 25 mille personnes sont attendues pour participer à la promotion de la rédaction de la famille des arbres », Ma famille, mes origines », que les militants de la Russie, le front populaire (PIB) a commencé à la veille du 8 mars. Cela a été rapporté dans un environnement TASS le service de presse du mouvement.

« À la veille du 8 mars, le PIB a lancé всероссийскую action de Ma famille, mes origines », au cours de laquelle les militants PIB, organise pour les enfants et de leur famille les activités d’étude de l’histoire de sa famille, la famille, des traditions et des valeurs. L’action se poursuivra jusqu’à la fin mars, a prévu, qu’il réunira plus de 25 mille enfants et de leurs parents », – a noté dans le message.

Le service de presse a précisé que dans le cadre de l’action les élèves vont préparer des histoires sur l’histoire de leurs familles, ainsi que former les arbres. « Sur la base des actions prévues exposition généalogies des travaux et des récitals », ajoutent – ils dans le PIB.

« Le projet résout les tâches complexes: fortifier la famille, la mise en œuvre de la créativité à travers l’étude de la contrée, le développement chez les enfants des compétences de recherche d’une approche historique et du patrimoine culturel et, sans aucun doute, la contribution socio-culturel de la valeur. Nous devons agir ensemble pour éduquer nos enfants le respect des traditions de sa famille, de son pays », a déclaré un membre central de l’état-major PIB, le député de la Douma d’etat de l’Amour Духанина.

À son tour, l’équipe de « Молодежки PIB » tiendra le 8 mars dans les régions du pays всероссийскую action « Très près », a précisé le service de presse du mouvement.

« Les participants présenteront des femmes de cartes de voeux et de la lire et à la poésie. L’action se déroule sur les arrêts des transports publics, dans les parcs, les centres commerciaux, les supermarchés. Les hommes – au hasard les passants – sera invité à participer à l’action et à féliciter mes préférés des femmes de comptines. L’action « Très près » aura lieu dans plus de 60 régions », – a déclaré dans un communiqué de presse.