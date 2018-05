PIB, et le bureau du procureur de Sakhaline exigent la démission du fonctionnaire en raison de primes illégales

YUZHNO-SAKHALINSK, le 22 mai. /TASS/. Сахалинское direction de la Russie, le front populaire (PIB) et le procureur de la région de Sakhaline exigent par la cour de retraite de fonctionnaire, illégalement начислившей même de la prime de 1,2 million de roubles. Ce sujet TASS a annoncé mardi le chef du PIB, dans l’oblast de Sakhaline Cyrille Kobyakov.

« Dans le cadre de l’audit de PIB, et le parquet de la région de Sakhaline, il a été constaté que le chapitre publique régionale du logement de l’inspection, en violation de la législation en vigueur auto-détermine les même prix. En 12 mois, il a reçu illégalement plus de 1,2 millions de roubles. En collaboration avec le procureur de la région sont encore en décembre 2017, nous avons préparé des informations sur le gouverneur et le procureur a introduit la représentation. La réponse du gouvernement est venu au bout de trois mois – чиновнице nommé réprimande », – a déclaré Kobyakov.

Selon lui, cette réponse ne satisfaisait ni le procureur, ni сахалинское direction générale de PIB.

« Nous avons le procureur de la position unique – cette solution est inacceptable et scandaleux. Par conséquent, l’affaire est présentée dans le Sud de Sakhaline le tribunal de la ville. Une des exigences d’un procès – licenciement en raison de la perte de confiance », – a déclaré le chef du comité exécutif du PIB.

Selon lui, la pré-réunion a déjà eu lieu. La principale audience fixée au 29 juin. « Sur la base de la jurisprudence, nous nous concentrons, que la décision du tribunal de licenciement, là, aucune solution de rechange ne doit pas l’être », – a conclu Kobyakov.

Commentaire de chef d’etat d’inspection du logement de la région de Sakhaline TASS obtenir jusqu’à présent échoué.