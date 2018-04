Piotrowski: or scythe doit revenir dans les musées de la Crimée

Le Directeur De L’Ermitage Mikhaïl Piotrovski

© Sergey Фадеичев/TASS

SÉBASTOPOL, le 13 avril. /TASS/. Collection d’objets des musées de crimée, située à Amsterdam, besoin de besoin de retourner en Crimée, a déclaré vendredi le directeur du musée de l’Ermitage Mikhaïl Piotrovski.

Voir aussi







Or scythe: péripéties d’un différend interétatique sur les biens culturels



« Une question de principe que de des musées les choses trouvées ici, sur place, ont été emportées. Ce sont des choses creusés dans la terre, sont stockés dans le musée, des symboles de la conscience de soi des gens qui y vivent. Bien sûr, ils doivent revenir. Je pense que, tôt ou tard, sera décidé, ce sera le bon travail des avocats », dit – il.

Piotrowski a noté que l’histoire avec la guerre de crimée collection beaucoup appris, les musées russes.

« Une histoire triste, ce qui est très beaucoup nous ont appris. Nous travaillons sur un système de garanties qui doivent l’être et de l’état, et le musée, la garantie que tous les reviendra, pas comme il y a eu dans cette affaire », dit – il.

Sur scythique or

Or scythe – la collection des pièces de plus de 2 mille objets avec assurance de la valeur est évaluée à environ 2 millions de dollars qui ont été utilisés pour la conception de l’exposition « la Crimée: l’or et les secrets de la mer Noire », qui s’est tenue de février à août 2014 au Musée Allard pierson d’Amsterdam. L’ambiguïté de la situation avec la collection est née après la réunification de la Crimée avec la RUSSIE en mars 2014. Leurs droits sur les expositions, sorti de la péninsule, ont déclaré que les musées et l’Ukraine. À cet égard, l’Université d’Amsterdam a suspendu la procédure de transmission des valeurs jusqu’à la résolution du litige sur la base juridique ou jusqu’à ce que les parties ne parviennent pas à un accord de paix.

Parmi les musées, les expositions qui se trouvent maintenant à Amsterdam, – le musée Central de Tavrida, de Kertch historique et culturel de la réserve de Bakhtchyssaraï historico-culturel de la réserve et de la réserve naturelle Nationale « Chersonèse ». Les expositions de musée de Kiev, qui ont également été présentés à l’exposition, ont été retournés à l’Ukraine.

Le tribunal de district d’Amsterdam en décembre 2016 a décidé que l’or scythe doit être retourné ukrainienne côté. Lors de cette instance a refusé de se prononcer sur l’appartenance, notant que cette question devrait être résolue après que la collection sera de retour en Ukraine. Le 28 mars 2017, la cour d’Appel d’Amsterdam a reçu un appel de crimée musées de la décision sur la скифскому de l’or. L’examen de l’affaire n’a pas été.