Plainte contre Darmanin: Marlène Schiappa botte en touche

Marlène Schiappa, en novembre 2017. –

Bertrand Guay – AFP

Interrogée ce lundi matin sur la plainte pour viol visant le ministre de l’Action et des comptes publics, la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité femmes-hommes a renvoyé aux propos du Premier ministre et répété que la justice se rend devant les tribunaux.

« Le Premier ministre s’exprime au nom du gouvernement. Je ne compose pas le gouvernement, je ne suis pas Premier ministre », a réagi la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité femmes-hommes sur France Inter ce lundi matin, alors qu’Edouard Philippe a réitéré sa confiance à Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol.

« Il y a un pouvoir judiciaire »

Après une première plainte mi-2017, classée sans suite, cette affaire a rebondi samedi avec l’annonce par le parquet de Paris de la réouverture d’une enquête pour des faits de viol présumé datant de 2009, contestés catégoriquement par le ministre.

« Je suis très attachée à ce principe fondateur de la démocratie qu’est la séparation des pouvoirs. J’appartiens au pouvoir exécutif, il y a un pouvoir judiciaire. Je pense qu’il est important que le pouvoir judiciaire puisse travailler sereinement, sans avoir telle ou telle déclaration qui pourrait être considérée comme une intervention et un non-respect de cette séparation des pouvoirs », a estimé Marlène Schiappa. « Gérald Darmanin est présumé innocent à ce stade. (…) La justice se rend devant les tribunaux », a-t-elle ajouté.

Interrogée sur le fait que de nombreux hommes se sont vus pointés du doigt sans présomption d’innocence, ces derniers mois, après l’éclatement de l’affaire Weinstein, Marlène Schiappa a répondu: « Comparons ce qui est comparable. Si on parle d’Harvey Weinstein, on parle de dizaines et de dizaines de femmes avec des témoignages concordants pour viols et des accusations publiques ».