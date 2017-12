Plan catastrophe levé à Nieuport où la tempête a fait un mort dans la chute d’une grue

Le plan catastrophe communal décrété à Nieuport n’est plus en vigueur, a fait par la ville durant la nuit de mercredi à jeudi via Twitter. Une tempête mercredi a ébranlé une grue qui s’est renversée sur un immeuble à appartements et plusieurs voitures. Une victime a été découverte sous les gravats.

Une personne est encore en état critique, deux personnes ont été légèrement blessées dans le drame. Une cinquième victime n’est pas blessée mais est en état de choc.

Les 7e, 8e, et 9e étages de la Résidence Mosselbank sur laquelle la grue s’est abattue ont été décrétés inhabitables par le centre de crise communal, en concertation avec un ingénieur.

La grue va devoir être déblayée, et pour ce faire deux autres étages vont devoir être évacués.