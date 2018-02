Plan de restructuration de Carrefour: le gouvernement défend ses réformes

L’annonce d’un plan de transformation menaçant 1.233 emplois chez Carrefour est considérée par le gouvernement comme un problème lié à l’architecture du distributeur en Belgique. De manière globale, l’équipe Michel considère que les réformes structurelles qu’il a portées portent leurs fruits, avec notamment 175.000 emplois créés. Pour l’opposition, la flexibilisation du travail conduit à ce type de restructurations.

Dès le lendemain de l’annonce du plan de transformation de Carrefour, le Premier ministre Charles Michel a rencontré, à son retour de Davos, la direction et les syndicats. La direction a évoqué « la situation des hypermarchés (…) en perte ou en perspective de perte, en lien avec les exigences de la transformation digitale, les habitudes des consommateurs sur les produits non alimentaires, l’e-commerce », a indiqué jeudi M. Michel à la Chambre.

Le gouvernement a offert son soutien ainsi que la possibilité de jouer un rôle plus actif à travers notamment un médiateur. « Tout sera fait pour éviter des dégâts sociaux », a-t-il assuré. Le Premier ministre a par ailleurs rappelé les initiatives prises par le ministre de l’Emploi Kris Peeters pour modifier la loi Renault.

L’opposition fustige

Le « satisfecit » n’a pas amusé l’opposition qui, par la voix du chef de groupe PS Ahmed Laaouej, avait fait revenir la majorité sur sa décision initiale de limiter l’intervention du gouvernement à celle du seul ministre de l’Emploi Kris Peeters. « Le saut d’index qui prive six millions d’euros annuels aux salariés au profit des actionnaires, devait créer de l’emploi, aujourd’hui, ce sont 1.200 emplois en moins. », a dit Frédéric Daerden (PS).

Les salariés de Carrefour, un groupe bénéficiaire recueillant des « subsides publics substantiels », sont une « variable d’ajustement en vue d’éventuelles pertes en 2020 ». « Aujourd’hui, ils annoncent cyniquement l’extension du selfscan après avoir élargi massivement l’utilisation du travail étudiant permis par votre gouvernement qui a également étendu les flexijobs aux pensionnés », a dénoncé Georges Gilkinet (Ecolo).

Pour Marco Van Hees (PTB) également, la situation chez Carrefour est permise par les réformes structurelles du gouvernement fédéral qui a « favorisé la dérégulation du travail ». Ce dernier a observé que Carrefour allait fermer et diminuer l’emploi dans des hypermarchés pour ouvrir des magasins de plus petites tailles aux conventions salariales et sociales plus précaires.