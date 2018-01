Un plan wallon d’investissement de 5 milliards d’euros en 5 ans a été présenté mercredi par la majorité MR-cdH. Ce plan s’inscrit dans le Pacte national pour les investissements stratégiques. Il s’agit, pour faire simple, de la façon dont le gouvernement wallon veut dynamiser l’économie régionale. Pour les patrons wallons, c’est une bonne idée. Mais, disent-ils, il faudra probablement faire le tri et repérer les projets véritablement porteurs. C’est ce qu’explique Didier Paquot, directeur du département économie à l’Union wallonne des entreprises (UWE): « C’est en tous cas un signe très positif du gouvernement, on sait que les investissements sont toujours les premières cibles des restructurations budgétaires ou des assainissements budgétaires, et pour une fois on en prend le contre-pied, et on augmente les investissements ».

Pour l’UWE, la faiblesse de ce plan « est évidemment dans son ambition. On embrasse beaucoup de domaines, on met beaucoup de projets sur la table, et donc il faudra certainement, dans un premier temps, un peu resserrer pour mettre des premières priorités pour concrétiser les premiers. Donc l’ambition est à la fois sa force et sa faiblesse ».

À noter que ce plan d’investissement repose sur des fonds publics et sur des apports privés, il débutera en 2019, mais 98% des investissements sont prévus entre 2020 et 2024. C’est donc la prochaine majorité régionale qui sera chargée de son pilotage.