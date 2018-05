Pletikosa: Akinfeev peut devenir l’un des meilleurs gardiens de la coupe du monde 2018

Igor Akinfeev

NIJNI-NOVGOROD, le 12 mai. /TASS/. Le footballeur de l’équipe de Russie Igor Akinfeev peut devenir l’un des meilleurs gardiens de but de la coupe du monde en 2018, si faire face à la responsabilité. Une telle opinion dans une interview avec le journaliste TASS a exprimé l’ex-gardien de but de l’équipe croate Stipe Pletikosa.

Le vendredi est devenu connu avancée de la composition de l’équipe russe pour la préparation de la coupe du monde 2018, le sélectionneur de la Russie, Stanislav Tcherkesse a noté que le capitaine de l’équipe sur le tournoi sera Akinfeev. « Je pense que c’est juste une solution, a déclaré Pletikosa. – J’ai toujours, lorsqu’il se prépare pour les championnats du monde croyait que je suis une grande responsabilité, parce que ces tournois de jeu de gardien de but a un très grand rôle ».

« La coupe du monde de nombreux jeux approximativement le même niveau, et toujours dans ces moments décisifs, quand il y a un jeu sur le résultat de l’importance de la figure de gardien de but, a poursuivi Pletikosa. – Igor a longtemps joué pour l’équipe nationale et ce, à un niveau élevé, et ce rôle de capitaine, qu’il lui a donné Tcherkesse, est une responsabilité supplémentaire, mais il peut faire face et de devenir l’un des meilleurs gardiens du championnat ».

Le leader de l’équipe de Russie, de l’avis de Плетикосы est un attaquant « Krasnodar » Fiodor Смолов. « C’est dommage que [l’attaquant Alexandre] Кокорина non, parce qu’il a joué cette saison très cool, mais ensuite blessure (rupture des ligaments croisés du genou – env. TASS). Mais j’ai tout de même hâte encore sur Смолова, parce que ce joueur en grande forme, il se déplace bien et descend dans la profondeur de champ, donc Смолов joue aussi un rôle majeur dans la slection de la Russie », – a conclu l’interlocuteur de l’agence.

Le championnat du monde aura lieu du 14 juin au 15 juillet à 12 stades dans 11 villes de la Russie. Les hôtes du tournoi, dans le cadre de la phase de groupes joueront avec les équipes de l’Arabie Saoudite (le 14 juin, « Loujniki »), l’Égypte (le 19 juin, « le Stade de Saint – Pétersbourg ») et l’Uruguay (le 25 juin, Samara-Arena »).