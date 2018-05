Pletikosa: les objets de la coupe du monde 2018 devraient promouvoir davantage le développement du football dans les régions

Stipe Pletikosa

NIJNI-NOVGOROD, le 12 mai. /TASS/. La nouvelle de football de l’infrastructure, qui est apparue en Russie lors de la préparation de la coupe du monde en 2018, est très important pour le développement du football dans les régions du pays. Cette opinion a exprimé TASS, l’ancien gardien de but de l’équipe nationale de Croatie et clubs russes « Spartacus » et « Rostov » Stipe Pletikosa lors de l’inauguration du Parc de football à Nijni-Novgorod.

« Je suis absolument convaincu que cette infrastructure lèvera le football à un niveau très élevé, qui déjà était en Russie dans les années précédentes, a déclaré Pletikosa. – Mais il n’avait pas avant de l’infrastructure, et maintenant elle est apparue, et je pense que les fans seront plus marcher, [les stades], parce qu’il y avait de confort dans des villes comme Nijni-Novgorod, Volgograd, Rostov, c’est dans le football provinces. En outre, même à Moscou il y a plusieurs grandes équipes, et de leurs stades, aussi à l’aise maintenant, tout cela doit se lever le football russe ».

De l’avis de Плетикосы, la nouvelle infrastructure permettra d’augmenter et le niveau des joueurs russes. « J’ai vu l’avancée de la composition de l’équipe de Russie à la coupe du monde – là tous les meilleurs en ce moment, mais tout de même pour le développement du football besoin d’un tel événement comme la coupe du monde, pour l’élever et le niveau des joueurs. Bien sûr, [, entraîneur de l’équipe russe Stanislav] Tcherkesse se trouve dans une situation difficile, parce que très peu de joueurs, même si de comparer cette équipe à celle qui a joué il y a 10 ans aux championnats d’Europe et a remporté les médailles de bronze », a déclaré Pletikosa.

Le championnat du monde aura lieu du 14 juin au 15 juillet au 12 stades dans 11 villes de la Russie.