Pluie verglaçante à Feluy: situation difficile pour les bus

Dans le centre de Feluy, ce vendredi vers 11h00, Pierre-Yves a dû arrêter son bus articulé car il était impossible pour lui de poursuivre son chemin à cause de la pluie verglaçante. Il nous a déclaré: « C’est totalement impraticable dans l’état actuel. Pour nous, c’est le pire de tout. Ce n’était pas inattendu mais c’est quelque chose qui tombe et que l’on ne voit pas. On se retrouve sur une patinoire et on perd le contrôle. Il y a rien qui tient. Ca ne freine pas, ça n’accélère pas. Ce sont quand même des véhicules de 18 mètres et de 18 tonnes avec des vies humaines à l’intérieur et donc on ne fait pas n’importe quoi. C’est un danger sournois invisible qui surgit comme ça et on ne prend aucun risque. Ici la commune est intervenue rapidement pour essayer de dégager la route et on pourra sans doute repartir assez vite. Ce qui est dommage c’est qu’on a perdu un voyage et, pour nous, c’est contrariant par rapport aux personnes à transporter. Mais là, on n’y peut rien. »

C’est toute la région du Centre qui est touchée par le verglas ce vendredi matin. Et de nombreux accidents sont déjà signalés sur les routes de la région où la prudence s’impose plus que jamais.