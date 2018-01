Plus de 100 personnes sont rentrées à la maison un jour en Syrie

MOSCOU, le 26 janvier. /TASS/. Plus de 100 personnes sont retournées dans leur maison en Syrie pour les jours passs. Ce vendredi a rapporté le Centre de la réconciliation des parties en conflit en Syrie (ЦПВС).

« Seulement la nuit dans leur maison de retour de 105 personnes, notamment dans la province d’Alep, le 24, dans la province de Homs – 21, dans la province de Deir ez-Zor – 60 personnes », – dit dans le message.

Les officiers ЦПВС fixes individuels de violations du cessez-le-feu dans les provinces de Lattaquié et de Homs, ainsi que dans la banlieue de Damas Ghouta Orientale.

Dans le cadre de deux de ses actions humanitaires ont été livrés les vêtements et les chaussures, les étudiants de l’école de la langue russe du nom de Chabana Ахмата de l’agglomération Джабла de la province de Lattaquié et les habitants de la localité Зарая de la province d’Alep. En outre, les résidents de la localité Alicia Gil de la province de Homs ont reçu plus de deux tonnes de nourriture et de vêtements. Localité Мазлум la province de Deir ezzor fourni de l’eau potable, a déclaré dans un message ЦПВС.

Les militaires russes, les médecins ont apporté une aide de 60 civils, dont cinq enfants, ont ajouté dans le Centre.