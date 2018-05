Plus de 1000 emplois nouveaux dans le secteur des drones d’ici deux ans

D’ici 2020, l’économie des drones créera 1000 emplois supplémentaires et générera un chiffre d’affaires de 408,9 millions d’euros par an, selon une étude publiée mardi par PwC et Agoria. « A condition de ne pas manquer le train », préviennent toutefois la société de conseil et la fédération de l’industrie technologique.

Avec un chiffre d’affaires attendu de 176,3 millions d’euros, le secteur des infrastructures devrait être le plus concerné par le développement des drones, avant la défense, les médias, la sécurité, les transports et la logistique ou encore l’agriculture. « La législation stimule l’innovation », a toutefois averti Floris Ampe, de PwC.

L’Etat doit rapidement transposer les lois européennes

« Passons à un environnement basé sur la législation belge », a également lancé Marc Lambotte, CEO d’Agoria. La nouvelle législation européenne sur le drone verra le jour début 2019. Les auteurs de l’étude y voient une opportunité « pour effectuer un mouvement de rattrapage, si les autorités peuvent rapidement transposer les règles européennes. » Selon eux, cette transposition rapide dans la législation belge permettrait de clarifier la situation pour le secteur et d’ainsi favoriser l’innovation. Elle permettrait notamment de favoriser la libre circulation des drones au-delà des frontières et d’introduite un permis de conduire européen. A ce sujet, le ministre de la Mobilité François Bellot et Belgocontrol, en charge du trafic aérien en Belgique, ont affirmé travailler de concert avec les différents acteurs.

La double priorité du ministre Bellot

« J’ai une double priorité politique », a indiqué François Bellot. « Accroître l’efficacité du processus et nous préparer au mieux aux règles européennes annoncées pour cette année. » Une site internet, baptisé droneguide.be, a été lancé. L’utilisateur peut y voir les zones où les vols sont contrôlés et ceux où ils peuvent jouir de davantage de liberté. Une version mobile sera lancée en juin et une interface dédiée aux professionnels en septembre.