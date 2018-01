Plus de 12 mille touristes ont visité la Tchétchénie fêtes de fin d’année

Le TERRIBLE, le 8 janvier. /TASS/. Plus de 12 mille touristes en provenance de différentes régions de la Russie et des pays étrangers ont visité la Tchétchénie pendant les vacances. Le chef de la république de Ramzan Kadyrov a écrit dans les réseaux sociaux Mylistory.

« La République tchétchène, l’un des plus pittoresques et belles régions de notre pays. En novembre de l’année dernière, j’ai invité les russes et étrangers de célébrer la Nouvelle année en Tchétchénie, ainsi que de passer les fêtes de noël. Il s’est avéré que, sur mon invitation, ont répondu de nombreux habitants de notre pays et de l’étranger. Alors que les vacances ne sont pas encore terminés, la république a déjà reçu plus de 12 mille touristes », a écrit Kadyrov.

Ce faisant, il a souligné, ces données ne sont pas encore totaux. Selon la politique, dans les derniers jours des vacances de noël flux souhaitant voir la Tchétchénie n’a pas diminué. La station « Серноводск-Caucasien », de complexes touristiques « Нихалоевские des chutes d’eau » et « Кезеной-Am » dans de beaux Шатойском et Веденском régions de la république, tous les week-end fonctionnent dans un mode, il a noté.

Le chef de la région a également rappelé que dans un court laps de temps en Tchétchénie commencera le travail de toutes les saisons la station de ski « Ведучи » Итум-Калинском. « Nous faisons de grands efforts pour créer de l’attractivité touristique de la république, pour cela, fait un énorme travail, qui porte déjà ses résultats », a conclu le Kadyrov.

En novembre dernier, il a conseillé aux russes de choisir pour les vacances dans les vacances du nouvel an Tchétchénie ou dans d’autres régions de la Russie, et non pas les pays européens. Il a rappelé que l’Europe est agitée, se produisent périodiquement des attentats en Russie, qui fonctionnent bien pour les autorités de police et beaucoup de beaux endroits – le Caucase du Nord, du lac Baïkal, la Carélie, l’Altaï, Sotchi et beaucoup d’autres.