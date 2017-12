Plus de 14 mille personnes à participer au 2e Куньминском marathon international de la SCO

KUNMING /Chine/ le 31 décembre. /TASS/. Plus de 14 mille personnes partiront dimanche sur le tapis de course de la distance de la 2e Куньминского international marathon organisation de coopération de Shanghai (OCS) dans le sud-ouest de la province du Yunnan.

À la veille de la grande échelle des activités à Kunming (le centre administratif de la province) a eu lieu la Cérémonie d’ouverture du Centre d’échanges pour les jeunes de la Chine-de l’OCS, ainsi qu’un forum International sur le club de santé le développement, dans lequel les représentants des états membres de l’organisation, des missions diplomatiques, des organisations gouvernementales et non gouvernementales, les chinois et internationaux, les experts ont échangé des données d’expérience et de points de vue sur les questions de développement de la culture physique et des sports.

Les détails et les spécificités de la prochaine kilomètrage

2 ème Куньминский le marathon de l’OCS, organisé par le secrétariat de l’organisation avec le soutien des autorités de la province du Yunnan, la ville de Kunming et à la promotion de la fédération chinoise de l’association d’athlétisme, comprendra quatre distances. La longueur de la première, марафонской, est de l’ordre de 42 km dans ce concours rassemblera environ 1,5 mille personnes. Sur la piste полумарафона (21 km) sortiront de l’ordre de 5,4 milliers de coureurs. Environ 5,9 milliers de participants à surmonter семикилометровый l’itinéraire sur la « santé de la course », 1,7 mille passeront la distance d’une longueur de 2,6 km, ce qui est appelé « la famille de la course.

Parmi les marathoniens – vainqueur de la fédération chinoise Journees de courir un marathon Dun Гоцзян, qui a pris la première place dans Куньминском semi-marathon de la SCO-2016. Il est prévu que, outre les athlètes et les amateurs de la course dans la compétition réunira des diplomates et des membres de leurs familles. Comme on a informé les organisateurs, la plus ancienne partie de 84 ans, le plus jeune en seulement deux mois. Gagnants remettront des prix en argent allant jusqu’à 20 mille yuans ($3 mille).

Le marathon aura lieu à la hauteur de 1,8 mille mètres au-dessus du niveau de la mer, près du lac de Дяньчи. La participation des coureurs originaires de 27 pays du monde, dont l’Australie, la Biélorussie, l’Inde, le Cambodge, le Canada, le Kenya, le Kirghizistan, le Myanmar, le Népal, le Pakistan, la Pologne, Sri Lanka, états-UNIS, le Tadjikistan, la Thaïlande, la Turquie, l’Ouzbékistan, l’Ukraine, l’allemagne, l’Éthiopie.

Pour assurer la sécurité de l’événement, les autorités chinoises ont mobilisé de l’ordre de 12 milliers d’agents des services secrets et des forces de l’ordre. Promouvoir les participants et les invités du marathon ont plus de 2,5 millions de bénévoles, il propose de la ville ont contribué par 210 représentants du personnel médical.

Attendu que le 2 ème Куньминский marathon sera un événement, qui rassemblerait les gens autour de proche de chacun des concepts et des valeurs, de manière à renforcer la tradition des sports et de l’amitié, de l’approbation de dialogue entre les cultures et une plus grande tolérance, le renforcement de la compréhension mutuelle, deviendra la motivation pour la coopération et le développement.

L’achèvement du programme de la manifestation sera le tarif du concert de gala, qui comprend une créatrice de croquis sous le nom de « Printemps des rimes ».

Avis des organisateurs et du public

« Le marathon international de l’OCS à Kunming n’est pas seulement devenu la carte de visite de cette belle « ville de l’éternel printemps », mais l’ensemble de l’OCS, a déclaré le secrétaire général de l’organisation Rachid Ulama. – On peut affirmer que c’est un marathon des vainqueurs, tous les participants de l’ensemble et de chacun. Tous les va les unir l’aspiration générale à une vie saine, à la perfection du corps et de l’esprit. Il n’est pas important quelle distance ils пробегут, il est important que chacun d’eux a réussi à surmonter lui-même, appris à se lever avant le soleil ».

Selon lui, les invités événement de grande envergure « seront témoins de la synergie sport et de l’esprit ».

Comme l’a souligné à son tour, le vice-gouverneur de la province du Yunnan Gao Feng, le marathon se renforcer sur la scène mondiale de l’influence de l’OCS, de promouvoir le développement commun des membres d’une organisation fondée sur les principes de la confiance mutuelle, le profit mutuel et de l’égalité, conformément à l’esprit. « L’accent mis de la santé, le bien-être universel, cet événement démontre pleinement la représentativité de l’OCS. Santé – une condition préalable indispensable à la réussite globale du développement de l’humanité, la vraie socio-économique est un facteur important indicateur de la populaire bien-être et le pouvoir de l’état », – a souligné le responsable.

Avec ses mots a accepté l’adjoint du chef Principal de l’administration des sports de la république populaire de CHINE – Инчуань. « C’est [le marathon et à proximité de lui forum] la plate-forme, appelée à devenir une plateforme de coopération entre la Chine et les autres membres de l’OCS dans le domaine de l’éducation physique et des sports, stimulant mécanisme pour un développement correspondant à la portée de l’interaction entre les états membres de l’organisation », a – t-il déclaré.

Comme l’a noté le chef de l’Association pour la santé physique, de la Chine Guo Yucheng, Куньминский marathon international indique que les membres de l’OCS, en accordant une attention nationale et internationale à la problématique de la promotion de la santé et le développement de la culture physique.

« Nous apprécions le rôle et la participation des régions des états membres de l’OCS dans la promotion du plan d’action dans le domaine des sports, de la jeunesse et des échanges, a ajouté le vice-président du Comité des affaires de la jeunesse, des sports et du tourisme du Tadjikistan Дильшод Nazarov. – Le marathon à Kunming – autorité internationale sportif, culturel et humanitaire, le centre de l’Eurasie ».

L’histoire du marathon

Le 1er marathon de l’OCS a passé le 17 décembre 2016 à Kunming et marquait le 15e anniversaire de l’organisation de l’éducation. Il a rassemblé plus de 15 mille athlètes de 23 pays du monde. Selon d’alimova, à ce jour, les coureurs et наблюдавшая pour eux le public « vraiment sentir, combien est grande la force et de l’énergie du sport, слившаяся avec l’énergie créatrice « de shanghai de l’esprit ».

Dans les hommes le marathon de la victoire puis a remport athlète éthiopien Тилахун Айеле Tariq, пробежавший 42,195 km en 2 heures et 22 minutes et 2 secondes. En deuxième et troisième position viennent les athlètes du Kenya – Найбэй Kennedy et Henry Косгей, qui ont surmonté la distance en 2 heures et 23 minutes et de 2 heures et 26 minutes.

Dans les femmes de classement, la première place de l’athlète kényane Genre de Тануи (2 heures, 33 minutes et 53 secondes). Coureuse de la Kirghizie Daria Maslow est venu le second – il le résultat a été de 2 heures et 38 minutes. Walling « trois » leaders éthiopienne coureuse Meskerem Абера Хундэ (2 heures 40 minutes).

Lors de l’événement en 2016 Rachid Ulama, les ambassadeurs des pays membres et des représentants des autorités locales ont jeté sur les rives du lac Дяньчи « l’Allée de l’amitié de l’OCS ».

En été, dans le cadre de la Journée de l’OCS à l’EXPO-2017 à Astana a eu lieu un marathon international, qui a réuni 6 mille athlètes et les amateurs de courses de 32 pays.

Parmi les participants des parcours de courses hippiques ont été amateurs et les athlètes professionnels, les jeunes et les personnes âgées, les personnes handicapées, les représentants des différents peuples, des traditions et des cultures. « Ils ont en commun le désir d’une vie plus saine, à la perfection du corps et de l’esprit », a déclaré Ulama, en soulignant que de telles activités – « le témoignage de la célébration de l’esprit humain ».