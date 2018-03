Plus de 200 milliers de réfugiés sont retournés à Alep pour la dernière fois lors de la promotion de la fédération de RUSSIE

MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. Plus de 200 milliers de réfugiés syriens sont retournés à Alep pour la dernière fois lors de la promotion du Centre de russie pour la réconciliation. Cela a été annoncé mardi le représentant officiel de ministère de la Défense, le major-général Igor Конашенков.

« Pour la dernière fois à Alep, avec le concours du Centre russe de la réconciliation est revenu de plus de 200 milliers de réfugiés syriens », dit – il.

Le général a précisé que dans la zone de деэскалации « Idlib » la semaine dernière, avec le concours du Centre de la russie, de la réconciliation, a réussi à assurer la sécurité du départ d’Alep et de retour dans leurs foyers de plus de 1 millier de syriens familles.

Il est rapporté que, au moins activement retournent à la vie civile libéré des terroristes, des localités de la province de Deir ez-Zor. « Avec le concours du Centre russe de la réconciliation à eux déjà de retour d’environ 20 mille civils. Les autorités syriennes s’avère nécessaire une assistance au relèvement du logement, ainsi que des transports et de l’infrastructure sociale des villes et villages de cette province », a déclaré Конашенков.

Le général-major a souligné que dans la zone de деэскалации « Ghouta Orientale » dans le cadre de l’exécution des résolutions du conseil de sécurité des NATIONS unies 2401 de cessez-le-feu en Syrie, malgré tous les jours saisies humanitaires de pause, des hommes armés empêchent la fuite des civils des zones de combat et pilonnent le corridor humanitaire. « Hier, le russe de la Province de la réconciliation réussi à organiser l’entrée dans l’est de l’Гуту du convoi de l’ONU, avec 247 tonnes de vivres et de biens de première nécessité pour la population civile. Le convoi était prêt à l’évacuation des zones à risques jusqu’à 1 mille civils, mais tard dans la nuit pourrait sortir seulement 13 personnes, dont cinq enfants. Pour leur réunion a continué à travailler les points de l’accueil de civils et agents de service de la brigade de l’ambulance, prêt à livrer des blessés et des malades dans les syriens, les hôpitaux », a déclaré Конашенков.

La résolution 2401 a été adoptée Совбезом des NATIONS unies, le 24 février. Le document appelle à toutes les parties au conflit en Syrie à cesser les combats d’au moins 30 jours pour l’aide humanitaire à la population. Comme déjà dit la chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, cette résolution a créé un cadre pour l’harmonisation de toutes les parties, les conditions de « faciliter le sort de la population civile sur l’ensemble du territoire ». Selon lui, la Russie avec le gouvernement de la Syrie « ont déjà annoncé la création de couloirs humanitaires dans l’est, » et maintenant « une affaire d’засевшими là, les militants et leurs sponsors, qui n’entravent la fourniture de secours et d’évacuation souhaitent les citoyens de cette région, tout en continuant à bombarder Damas ».