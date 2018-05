Plus de 200 personnes ont participé à des actions « Immortel régiment », à Liège

LIÈGE /Belgique/, le 7 mai. /Corr. TASS Denis Дубровин/. L’action « Immortel régiment » a eu lieu dimanche à la Citadelle de Liège, à la veille de la célébration de la Journée de la Victoire. En Belgique, le 9 mai – journée de travail, donc les compatriotes russes ont organisé des manifestations ce week-end. Souvenir de la cérémonie dans la ville de Liège a été organisé par l’organisation sociale des compatriotes russes « Meridian », avec le soutien de l’ambassade de la fédération de RUSSIE.



L’action a pris une participation de plus de 200 personnes de tout le territoire du royaume, dont de nombreux enfants avec георгиевскими des rubans et des portraits d’ancêtres, de la dernière guerre. Guidée de deux heures de la cérémonie de l’imposition des couronnes de fleurs et des couleurs aux tombes des soldats soviétiques, orthodoxe панихидой, par l’intervention des jeunes гимнасток de bruxelles le studio de l’enfant « Impulsion » est achevée par un défilé de « l’Immortel du régiment – de tombes au monument des soldats soviétiques de la Résistance belge, qui s’étend sur plus d’un kilomètre sur l’ensemble commémoratif de la Citadelle.

« Cette journée a été pour nous, en Belgique n’est pas seulement une célébration de la Victoire, mais le moment d’unification de toutes les personnes originaires de l’ex-union soviétique, dit – TASS, l’organisateur de la promotion chef de l’association « le Méridien » Ella Bondareva. – Pour la réalisation de cette action, nous avons reçu l’autorisation des autorités locales ».

L’action « Immortel régiment » en Belgique sont également en ligne. « Dans le format internet, nous proposons également de son à perpétuité mode, publiant sur le site Belge de la fédération des organisations russophones (БФРО) et des organisations partenaires, des photos provenant des archives de nos compatriotes », – a déclaré le TASS le secrétaire БФРО Sergey Петросов.

Pendant l’occupation de la Belgique de 1940 à 1944 dans la Citadelle de Liège, les nazis ont organisé une prison où étaient détenus jusqu’à 1,5 mille prisonniers de guerre et combattants de la Résistance. Seulement là, les années d’occupation ont tiré plus de 450 personnes. Le complexe se trouve à 32 installés soviétiques de la sépulture.

Sur l’ensemble du territoire de la Belgique sont enterrés plus de 300 citoyens soviétiques. C’est à des prisonniers de guerre civile ou exportés pendant la guerre sur le travail dans les mines de la région Wallonne. Beaucoup d’entre eux ont fui la captivité et joignaient aux unités de la Résistance belge. Ressources humaines militaires, même ne sachant pas le français, a rapidement gagné en crédibilité et devinrent les chefs de cellules et de troupes de Résistance, un respect particulier apprécié des démineurs, qui a enseigné belge des partisans de faire des explosifs et d’organiser le sabotage d’une capturé par les nazis dans les entreprises industrielles et les chemins de fer.

Jean Dotsenko

Une croix et une plaque de cuivre avec le russe nom en lettres latines: Evguenii DOTZENKO (Stalingrad). L’histoire d’un jeune политрука de l’Armée Rouge, qui est devenu commissaire de l’escouade de la Résistance belge n’est qu’une des milliers de destins d’hommes soviétiques ont été capturés, fuyant, et les survivants de sa lutte contre le fascisme dans les territoires occupés en Europe de l’Ouest.

Eugène Dotsenko capturé à l’été 1941, sortir avec ses collègues de l’allemand de la chaudière sur le territoire de l’Ukraine Occidentale. Les allemands ont publié locaux policiers, quand des combattants est allé dans un libre par les allemands le village à la recherche de leur subsistance.

Ensuite a été un camp de concentration en Allemagne, et pénibles travaux. Évasion du camp, après une préparation minutieuse Dotsenko commis en 1942 avec son ami, le lieutenant de l’Armée Rouge Grégoire Лерманом. Venir camarades ont décidé de ne pas sur-orient – vers la ligne de front, où étaient leur chemin à travers l’Allemagne et la Pologne, et où ils ont commencé à chercher d’abord, et à l’ouest, dans l’espoir de tomber dans le neutre de la Suisse et de là à chercher le chemin du retour à la maison.

Au bout de deux mois la randonnée de nuit de navigation, tout en contournant les localités, de descendre de la route, en mangeant des champignons, des baies et des légumes avec d’autres potagers amis se sont retrouvés en Belgique occupée. Il sourit la chance les habitants firent sur les combattants de la Résistance. Les russes en ce moment en Belgique était déjà sur capturés par les allemands, les mines et les usines du sud de la Belgique ont travaillé de nombreux prisonniers de guerre soviétiques, qui sont régulièrement commis des pousses, que ils ont souvent aidé non seulement belges de travail, mais même les dirigeants de certaines entreprises.

Bientôt Grégoire Lerman en tête de la guérilla à partir de 40 personnes, son adjoint et le commissaire est devenu Eugène Dotsenko, qui a obtenu le deuxième nom de Jean. L’objectif principal de la guérilla ont été les chemins de fer et les entreprises льежского de la zone industrielle, travaillant sur la machine de guerre allemande. Sur le compte de leur détachement dérivées de en construisant des usines de fabrication de munitions détruites par les transports d’approvisionnement pour le front Oriental, provenant de la panne de la ligne de puissance.

Le 1er avril 1944, Eugène Dotsenko a été tué dans боестолкновении avec une patrouille allemande. Sur le lieu du meurtre de ville Спримон dans les Ardennes, établi le monument de béton de la stèle surmontée d’une étoile avec la faucille et le marteau. Dotsenko a été enterré sur le territoire de la льежской de la Citadelle.

Son ami Grégoire Lerman a passé toute la guerre et ses troupes rencontré entrés en Belgique par les troupes américaines, a participé à la libération du royaume, puis de retour à l’Union Soviétique. Grégoire Цезаревич Lerman a vécu une longue vie, il est mort en 2000, est enterré à Kiev.