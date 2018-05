Stade Loujniki

MOSCOU, 12 mai. /TASS/. Plus de deux mille personnes de différents âges et de pays ont participé au festival du football et de la musique « la Russie aime le football » sur le territoire de l’olympique du complexe sportif « Loujniki ».

Le festival est organisé pour les fans de football de différents âges. Compétitions de football amateur ont eu lieu dans trois catégories – à 16 ans de 17 à 20 ans et de 21 ans et plus. Seulement il a été déclaré 270 commandes, qui ont été regroupées et ont joué un flux dans le temps. De chacun des groupes qui sortent un par un à la meilleure équipe, qui a ensuite rencontré les uns avec les autres par l’olympique de système.

Les rencontres se sont déroulées des mini-football de règles dans le cadre de deux mi-temps de 5 minutes avec un nombre illimité de remplacement. Chaque équipe a pu annoncer un maximum de huit joueurs. Les matches allaient de 9 heures à 17 heures. Entre les jeux, les joueurs pouvaient participer à киберфутбол sur la console, jouer à votre jeu préféré dans les costumes de sumo, profiter des spectacles de stars de la pop russe, ou simplement de vous reposer de la chaleur dans des zones spéciales pour la restauration.

Chaque participant du festival ont été remises spéciales t-shirts et casquettes de baseball. Lors d’une cérémonie spéciale караулом a été présenté sur la scène de la copie d’un prix du « ballon d’Or », врученного en 1963, le gardien de but de Lion Яшину. Les gagnants de chaque catégorie ont reçu une grande plaqué or de la coupe et des médailles des mains de l’ambassadeur de Rostov-sur-le-Don à la coupe du monde 2018 Victoria Лопыревой.

Les participants ont senti l’atmosphère de la coupe du monde

Le directeur général adjoint pour le sport du comité Olympique de Russie (TOC) Igor Казиков à la cérémonie d’ouverture du festival a souligné l’importance de l’événement avant la coupe du monde. « En Russie les gens aiment le football, connaissent le football savent jouer au football. Chaque jour nous rapproche de la mémorable fête – championnat du monde qui aura lieu en Russie. Je pense qu’aujourd’hui, l’événement sera aussi contribuer à la réussite de l’organisation d’une aussi grande fête ».

Les participants a été souligné par l’atmosphère particulière de la compétition. « Le tournoi est très pratique pour de nombreuses équipes, ont joué tous les amicalement, respectaient mutuellement et ont reçu un plaisir. L’atmosphère ajoute que nous avons joué en face de la principale arène de la coupe du monde, on sent l’euphorie, comme si demain allons aller sur le terrain et défendre l’honneur du pays. Maintenant, tout le monde vit pour le football, et notre pays en particulier, on sent déjà une approximation de la coupe du monde », a déclaré un participant du tournoi de 26 ans, Basile Самохвалов.

La même opinion a été exprimée par le vainqueur du tournoi, le joueur de l’équipe de Obninsk Alexis Belyaev. « Nous avons presque toute l’équipe de Obninsk, quelqu’un qui travaille dans une banque, quelqu’un qui enseigne la danse, mais toujours trouver le temps pour notre bien-aimé-dans – allons, ensemble, et nous jouons au football. Quand il y a la possibilité de venir à Moscou pour prendre part au tournoi, toujours utilisons, et d’autant plus bientôt la coupe du monde, et cela se fait sentir ».

À l’exception des russes, le tournoi a pris part une équipe composée de natifs de la Namibie, vivant à Moscou. « Nous de la Namibie, apprenons ici, tous ensemble, dans la première faculté de médecine d’université de Sechenov. Je me suis inscrit dans le réseau social « Vkontakte » et il a vu l’affiche de cet événement, et nous avons décidé de remplir un questionnaire et de faire la demande. J’aime bien ces activités, jouons 4-5 fois par an, quand je vois la publicité en ligne, nous essayons toujours de participer », a raconté un membre de l’équipe.

« Nous sommes tous très aimons le football et nous allons suivre la coupe du monde en Russie, a – t-elle. – Nous irons à Saint – Pétersbourg, nous avons déjà les billets pour le match Russie – Egypte. Allons maintenir la slection de la Russie sur le tournoi, parce que nous y vivons, apprenons-nous tout ça. J’aime la façon dont jouent les brésiliens, également suivrai l’équipe du Nigéria – c’est une bonne équipe africaine ».

Le championnat du monde aura lieu du 14 juin au 15 juillet à 12 stades dans 11 villes de la Russie. Le match d’ouverture du tournoi et la finale aura lieu au stade Loujniki.

Sur le festival

« La russie aime le football » – un mouvement qui promeut les valeurs de la vie saine, de paix du commonwealth, les activités sportives et le développement de la culture physique. Il a été créé avec le soutien du Ministère des sports de la fédération de RUSSIE et le Russe de football (RFU). Le lancement officiel d’un projet donné par intérim vice-premier ministre chargé des sports, du tourisme et de la jeunesse Vitali Moutko et président de la fédération Internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.

La tâche du mouvement « la Russie aime le football » – captiver le jeu favori de toute la population de la Russie. Les participants de ce projet sont de nouveaux fans de football, ainsi que des personnalités publiques, des stars du cinéma et du show-business, les athlètes d’autres sports.

Les ambassadeurs du mouvement public « la Russie aime le football », sont connus dans le passé et le présent de football, comme vainqueur de la Coupe du monde FIDE d’échecs, participant à un match pour le titre de champion du monde (2016), Sergey Karjakin, championne du monde et d’Europe de volley-ball Ekaterina Gamova, championne olympique de patinage artistique Tatiana Навка, champion du monde de patinage artistique et médaillé d’argent des jeux Olympiques Ilya Авербух, l’ancien footballeur de l’équipe de Russie Alexeï Смертин.