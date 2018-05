© Paul Chats/TASS

OTTAWA, le 10 mai. /TASS/. Plus de 2,5 millions de personnes ont participé à l’action internationale « Immortel régiment », qui est le Jour de la Victoire dans la quatrième fois a eu lieu dans le centre-ville de Montréal (province de Québec). À propos de ce mercredi, le journaliste TASS a rapporté l’un de ses organisateurs, militante syndicale des compatriotes « monde Russe de Montréal » Victoria du Christ.

« Tout s’est bien passé, la colonne s’étend sur des centaines de mètres. Comme nous l’a rapporté à la police, le cortège a réuni plus de 2,5 millions de personnes », dit – elle. Selon elle, avant le début de la procession dans le parc Cabot a eu lieu le concert d’une heure pour les anciens combattants, ainsi que leur félicité avec un jour férié, le consul général de la fédération de RUSSIE à Montréal Yuri Беджанян. Puis de ce parc, les participants ont passé dans la rue centrale de la ville de sainte-Catherine, au parc de la Philipps-Square.

Devant les colonnes allaient voitures avec des drapeaux de la Victoire, de la Russie et de l’URSS, ainsi que les motos de la police. « Sur « l’Immortel régiment sont venus 12 anciens combattants de la Grande guerre Patriotique. Quatre roulé dans des voitures, et huit allaient avec tout le monde dans le même construis », – a expliqué l’interlocuteur de l’agence. Christ a noté que la sécurité de la procession offrait de la police municipale et l’action s’est terminée sans incident.

« Cette année, « l’Immortel régiment » nous avons déjà passé la quatrième fois, et chaque année il devient de plus en plus d’exposants, a déclaré à un journaliste de TASS генконсул Беджанян. – Je tiens à noter que la ville nous a très chaleureusement rencontré les gens du quartier nous depuis les balcons, les passants ont demandé георгиевские de la bande et a félicité pour nous ».

Pendant la période de promotion au-dessus de la partie centrale de la métropole a volé un avion avec une gigantesque bannière, qui montre le ruban de saint-georges et félicitation à Jour de la Victoire. La largeur de la toile de 3 mètres et d’une longueur de 75 mètres. 60% de sa surface occupée gorgievsky un ruban, et le reste de l’anglais écrit May 9 Victory Day (le 9 mai, Jour de la Victoire).

« L’immortel régiment » – l’action publique-d’une procession au cours de laquelle les gens portent des photos de leurs parents, ont participé à la Grande guerre Patriotique. Elle a lieu le Jour de la Victoire en Russie et dans d’autres pays. L’histoire de stock a commencé en 2007 à Tioumen, puis la procession s’est déroulée sous le nom de « la Parade des vainqueurs ». À partir de 2015, l’action est officiellement devenu russe, la même année, elle a dans les villes canadiennes, Toronto (Ontario) et Montréal.

Cette année, le 6 mai, à Toronto, la communauté russe de la métropole a déjà organisé une procession « Immortel régiment ». Sur l’évaluation des organisateurs, la participation de l’ordre de 8 mille personnes. À Ottawa, le 9 mai a eu lieu aussi cette action, elle a rassemblé près de 250 personnes.