Plus de 3 mille personnes en Serbie ont visité la premire du film « Dovlatov »

L’image du film « Dovlatov »

BELGRADE, le 27 février. /Corr. TASS Paul Бушуев/. Plus de 3 mille personnes ont assisté à la première du film russe Alexeï Guerman jr « Dovlatov ». Il est rapporté par le journaliste TASS.

La diffusion de la peinture a connu le plus grand de la plate-forme de Belgrade, dans la Sava-centre dans le cadre de 46 de Belgrade festival international du film FEST. L’invité spécial de la première démonstration est devenu un acteur serbe Milan Maric, qui a joué le rôle de Sergueï Dovlatov.

« Aujourd’hui, je suis un homme heureux, parce que c’est vous, c’est le serbe, le public, sont devenus les premiers spectateurs du film après la première mondiale à Berlin », a déclaré Maric.

Le film « Dovlatov » filmé réalisateur russe Alexeï Hermann – jeune, en collaboration avec des cinéastes de la Serbie et la Pologne. Il raconte l’histoire d’un semaine, en novembre 1971, de léningrad période de la vie de l’écrivain. La bande a reçu une évaluation positive de critiques, en dépit du fait que l’écrivain, à l’Ouest du grand public inconnu. Le jury de la Berlinale a noté une composante visuelle du film et a remis un « ours d’Argent » pour l’excellence Elena Tranchées, qui a travaillé sur le projet en tant que peintre et créatrice de costumes et de l’artiste-metteur en scène, fédération de la première du film aura lieu le 1er mars.

« Dovlatov » participe à la principale compétition FESTа, où il est déclaré le 16 films, dont la bande « Rock » d’Ivan Шахназарова. Cette année, dans Белградском festival réunira 126 films, dont 116 sont présentées pour la première fois au public. Les dix œuvres seront présentées dans la rubrique « classiques du cinéma ». La diffusion continue des films aura lieu dans un délai de dix jours sur neuf sites, le prix des billets d’entrée sont de l’ordre de 250 à 500 dinars serbes (à partir de $2,5 à 5$).

Le festival du film de belgrade est le plus grand événement de ce genre dans les Balkans et se déroule chaque année depuis 1971. En près de cinquante ans d’histoire FEST de son audience cumulée s’élève à plus de 4 millions de personnes qui regardent plus de 4 mille les meilleurs films du monde entier.