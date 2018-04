Plus de 30 milliers de fans de la France se rendra en Russie lors de la coupe du monde 2018

Болельщица de l’équipe de France

KAZAN, le 9 avril. /TASS/. Plus de 30 mille fans français ont l’intention de visiter la Russie, y compris Kazan lors de la coupe du monde de football en 2018. Ce sujet TASS a déclaré le président du comité de l’enfance et de la jeunesse du conseil de Kazan Airat Фаизов citant des représentants de l’uefa de la France.

« Il nous est venu une grande délégation de Football de l’union de la France, avec qui nous nous sommes rencontrés. Ils sont énormes les chiffres appelé, plus de 30 mille français prévoyez d’arriver [de la coupe du monde 2018}, y compris à Kazan. D’accord sur les activités conjointes, une journée sera consacrée à des français et de la délégation française, avec une performance de leurs équipes », dit – il.

Фаизов a ajouté que la principale aire de jeux pour les fans, en dehors du stade, il y aura le Festival de fans, qui s’ouvre au début du mois de juin et de travailler jusqu’à la mi-juillet. « Il y aura un temps de parole de presque tous les meilleurs équipes créatives de Kazan, d’invités. Pendant un mois, du matin jusqu’au soir, il y aura divers programmes: et de la danse, de la danse et des spectacles, et des concours, des spectacles de cirque. Le divertissement sera sur la terre, l’eau, l’air », dit – il.

Une première dans l’histoire de la Russie à domicile coupe du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes. Kazan accueillera six jeux. Dans la phase de groupes ici se dérouleront les matches France – Australie (16 juin), Iran – Espagne (20 juin), la Pologne, la Colombie (24 juin) et la Corée du Sud – Allemagne (27 juin), le 30 juin, aura lieu le match des 1/8 de finale, le 6 juillet – quarts de finale.