MOSCOU, 12 mai. /TASS/. Plus de 3,3 milliers de militants et des membres de leur famille ont quitté la zone de деэскалации « Homs en Syrie pour les jours passs par le corridor humanitaire. Ce sujet a déclaré samedi aux journalistes le chef du Centre de russie pour la réconciliation des parties en conflit, le général-major Yuri Evtouchenko.

« Le centre de la réconciliation et de l’unité de russe de la police militaire de la quatrième journée exercent le retrait des combattants de groupes armés illégaux et des membres de leurs familles de la zone деэскалации « Homs ». Pour les jours passs par le point de passage dans le quartier de la localité de l’Eure-Rastan a 3 387″, dit – Evtouchenko. Seulement à partir de la septième mai de cette zone деэскалации retirés 9 368 combattants et des membres de leur famille, at-il ajouté.

Selon lui, la russie, des démineurs ont dépollué pour les jours de 15 maisons et de maisons mitoyennes les territoires de la ville de Douma, où ont été détectés et neutralisés 25 explosifs, quatre explosifs sujet neutralisés dans l’agglomération Рухейба. Dans la Douma d’etat les travaux se poursuivent sur les blocages de compensation et de restauration de l’infrastructure.

Dans le village du point d’Ain-Terma les spécialistes russes ont dépollué les routes, les bâtiments, les travaux se poursuivent sur les objets du logement et de la gestion des routes, en cours de prestation des soins de santé et l’évacuation des personnes gravement malades.

La collaboration des services de répression en Syrie et les unités de la fédération de la police militaire a été organisée pour assurer la sécurité des civils dans les agglomérations et les Offrandes Бабилла, Beit Сахм.

En outre, les spécialistes du Centre ont organisé des actions de bienfaisance dans la province d’Alep, les habitants des localités de Sheikh Najjar et de Deir reçu 445 colis alimentaires, le poids total de l’humanitaire, de la cargaison s’élève à quatre tonnes. Les militaires russes par jour ont dispensé des soins à 21 de la syrie, dont dix enfants.