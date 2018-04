Plus de 40 mille employés de l’EMERCOM de RUSSIE à assurer la sécurité de Pâques à travers le pays

MOSCOU, le 7 avril. /TASS/. La Russie mis en mode alerte élevée au cours de la célébration de la Pâque. Cela a été rapporté par TASS le service de presse du ministère russe.

Voir aussi







Du dimanche des Rameaux à Pâques: comment se préparer à la principale orthodoxe de la fête



« À partir de 09:00 gmt 7 avril à 09:00 gmt, 9 avril afin d’assurer la sécurité opérationnelle et répondre à d’éventuelles situations d’urgence des organes de gestion, de la force et des moyens de MES passent en mode d’alerte élevée. Seulement la sécurité de couvrir plus de 40 mille employés de ministère », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

En outre, signalé dans un de MES, afin d’assurer la sécurité incendie dans les temples et les églises, à la veille des fêtes de culte, les inspecteurs de l’activité de surveillance ont mené des actions de prévention ont rappelé aux membres du clergé sur les mesures de sécurité incendie. « Le travail de prévention de la sécurité incendie dans la période de la semaine de pâques lancé à l’avance. À ce jour, le personnel de l’EMERCOM de Russie ont organisé le 26 millions de проверочно-prévention sur les objets de masse de séjour des personnes impliquées dans la célébration de la Pâque », – dit dans le ministère de l’environnement.

Également lieu le 11 milliers de séances d’information et des entretiens avec le personnel sur les questions de la sécurité incendie, la consultation des agents responsables de la mise en œuvre aux exigences de la sécurité incendie. « Tout sur le contrôle de plus de 11 mille temples, les églises et les monastères à travers le pays », a rapporté le ministère de l’environnement.